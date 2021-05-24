辦公桌整齊　誰會想到家裏有多亂　求執屋斷捨離字典｜星期一扮工

撰文： 楊美 最後更新日期： 2021-05-24 13:40

五月天，酷熱天氣開始來襲，又是執衣櫃換季的時候。

每次執衣櫃時總會發現，原本存放換季衫的空間又不夠用了。跟同事分享執衣櫃的「艱鉅」，通常只有女同事才有共鳴（除非是很「姿整」的男同事）。

每次面對那座「衫山」，具備足夠耐性之餘，也一定要夠果斷。果斷在於，你要狠下決心將一些不合穿也不會再穿的舊衣物捨棄，你才有空間繼續買新衫（奸笑）。男同事好像不太理解，我就對他說：「如果換轉是高達或者波鞋，你應該明啦？」

由執衣櫃講到執屋，大家都會用各種自家獨門執屋祕方，務求整整齊齊之餘，又想增強家居空間感。執屋最令人頭痛，也最有阻力的，莫過於要「過濾」家中大小物品，實行斷捨離。

【下午茶時間在辦公室只能睇書扮歎茶｜星期一扮工】

最近看了一本書《執屋──50個告別雜物提案》，就是透過梳理跟物品之間的關係，令自己清楚知道真正需要的事物。執屋，不只是將屋企執得整齊，同時可以梳理一些執念，清理心靈的雜物。

作者阿橙原本從事外匯工作，前年轉行成為上門整理雜物諮詢師。她跟很多人一樣，曾經被一屋雜物淹沒，沒有讓她透氣的空間。後來阿橙決心跟雜物告別，為家居空間和心靈找出路。

你可能會問：「執屋有誰不懂？只是沒時間去實行而已。」這本書所寫的50個告別雜物提案，並非甚麼執屋必殺技，但它卻有一種喚醒的功能。一些我們平時沒有在意的小習慣，原來都是令家居雜亂的元兇之一。例如書中提到「不要把物品藏得太好」，物品收藏的位置太隱蔽會很快被遺忘，然後我們又會重複買下類似的東西，這的確是我們常犯又容易被忽略的毛病。

書中也提到一些想法、執念，往往是執屋過程的一大障礙。「留着不等於珍惜」單看字面意思似乎不太明白，其實就是說把物品留着但不使用，是浪費，並非珍惜。所謂「與其封塵不如送人」，能夠物盡其用的，才叫珍惜。

執屋前要預備的不只是垃圾袋，更重要的是要先調整自己的心態。正如阿橙在書中說，執屋和減肥一樣，沒有「完成」的一天，而是要將它變成為習慣。對於想擁有無印feel家居的你們，執屋的信念（跟減肥的信念一樣）要一直堅持下去才有用啊！

（本文不代表藝文格物立場）

延伸閱讀：鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。