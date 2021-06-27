容若離世｜為街坊服務　劉晟《晶報》同事透露容若另一面｜陳青楓

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-06-27 00:00

編按：已故報人劉晟，在《晶報》工作多年；報人陳青楓加入《晶報》，跟隨劉晟工作，長年見識這位「平民學者」的知識庫，還透露他曾在工作崗位為社會貢獻過的事情。本版邀請陳青楓撰文，懷念容若，記錄容若生平點滴。

容若，於本年六月辭世。年近九旬，高夀矣！

容若，原名劉晟，歷史及文字學者，我們常在報章雜誌看到他的文章。他屬於「平民學者」。平民兩字並無不敬，乃指他並沒有受所謂「正統教育」，不是什麼博士、教授，而是自學成材的，生於戰亂大抵中學未畢業便踏入社會工作，出身於上世紀五十年代中創辦的《晶報》，是副刊編輯直到退休。

文：陳青楓 ｜ 原題：平民學者容若

容若在《晶報》期間最教人津津樂道的，是主編街坊服務版。此版面誠心誠意為讀者服務，邀請各方專業人士解答讀者問題，很具實用價值。

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筆者知之甚詳原因是我當年屬劉晟（容若）先生下屬，他是副刊副編輯主任，我是編輯。

《晶報》版面（照片由作者提供）

容若待人熱誠真誠，只是說話容易激動說著說著，聲音便不自覺提高，如俗語所謂「連頸筋都現埋」。他很專注歷史與文字的研究，時有個人的獨特見解。這些，我們都可以在他的文章裡看到。他的「固執」，有時會被人認為「死牛一邊頸」，但研究學問，也正需要這種「固執」。

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容若對歷史有超乎常人的記憶力，你問他那個帝王何時上台，他不用翻書，他只是「翻腦子」，一下子便告訴你這個帝王何時上台、何時落台，在任期間又做過什麼好事壞事。他在《晶報》有一個連載，欄名是「太史婆講廿四史」，用平易近人的筆觸「講古」，很受讀者歡迎。

容若，這位「平民學者」，我很懷念他。

（本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜陳青楓，作家、畫家。原名陳志城，1946年生於香港。投身報紙行業逾四十年，期間筆耕不輟，結集出版的小說、散文、畫集共十餘冊，包括《生活中的佛法》、《楊善深的藝術世界》、《書畫人語》、《香港傳媒五十年》及畫冊《空心靈雨》等。1984年隨國畫大師楊善深老師習畫，現任妙法寺文教發展總監、香港畫家聯會副會長。

陳青楓近著：《香港百年風月變遷》