Netflix JoJo｜荒木飛呂彥的影像時間｜還是日本｜湯禎兆專欄

近來因為有Netflix，提供了極大的便利去認識荒木飛呂彥的的世界。他的《JoJo的奇妙冒險》及《岸邊露伴一動也不動》動畫都已上架（後者是由前者第四部〈不滅鑽石〉主角岸邊露伴衍生出來的新作），再加上後者的電視劇也於2020在日本播放了（由高橋一生飾演岸邊露伴），可說有足夠的庫存供我們欣賞娛樂。

文：湯禎兆

我在看他的作品時，最大的感觸是人物角色的設定十分細緻，很多具體的資訊都融入畫面內，有時候又會化為伏線，產生懸疑的趣味。後來在看荒木飛呂彥的創作自白書中，才發現他有一獨門秘方，就是為所有人物角色寫調查報告，而且資料極為仔細，有近六十欄以上，包括如手術史、性觀念、野性的直覺、收藏嗜好及各式資格證等。他直言一旦完成調查報告，人物便好像有自己的生命力般，置於不同處境下都會自然而然活起來。我想起日劇之神坂元裕二，他同樣有為角色寫履歷表的習慣，而且更非以報告形式列點完成，而是真正鉅細無遺的詳細文字版。我看過部分角色的履歷書，的而且確與後來的「製成品」相似貼近——看來要成為出色的創作人，精細的準備工夫乃不可缺的一環。

+ 7

如果初次接觸荒木飛呂彥，我建議大家可挑《岸邊露伴一動也不動》中〈富豪村〉的一集入手，而動畫版及日劇版中都在此一集。此回主軸是編輯泉京香與岸邊露伴去名為富豪村的地方搜集素材，到達後便與大宅嚮導的小男孩展開一場禮節大戰。構思上兩人雖是合作夥伙，卻一直不咬弦且常有小磨擦，但即若如此到泉京香敗戰陷入險境，結果岸邊露伴也恪守「為別人而戰」黃金定律拯救同伴。與此同時，他亦與在背後操控小男孩的山神展開一場超能力決戰，最後出人意表地逆轉局勢，予人驚喜，再加上環境設定上的趣味（富豪村位於與世隔絕的深山上，搜尋到的只有衛星圖片，而居民除了坐直升機出入外，就只能徒步上山），凡此種種都令人留下深刻印象。對我來說，那是最雅俗共賞人人皆宜的入門作。

（本文不代表藝文格物立場）

【「還是日本」其他文章：《情系一線》作為旅遊電影......】

【「還是日本」其他文章：竹野內豐《第一刑事部的烏鴉》高收視之謎】

【「還是日本」其他文章：新垣結衣「缺席」《龍櫻2》的結果......】

【「還是日本」其他文章：全球男人最黑暗一天：新垣結衣結婚】