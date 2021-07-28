以繪畫推動運動　38位香港藝術家多媒介捕捉運動員精彩瞬間

為響應東京奧運這項體壇盛事，以及發揚勵志的運動家精神，一新美術館近日推出以「運動畫」為主題的「一新剛柔：香港藝術家與運動家」人物畫展，展出來自38位香港藝術家以素描、油畫、水墨、水彩、岩彩等不同媒介呈現各具特色、各異運動主題作品。



參與這次展覽的38位香港藝術家包括風漸、馬銓、陳朝龍、巢錫雄、符聞一、謝江華、謝承軒、鍾大富等，合共展出71組作品，大部份是今年創作。

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畫家筆下展現不同運動的獨特美態：馬銓利用油彩捕捉衝浪運動員與海浪搏鬥的瞬間；巢錫雄以交錯的筆觸刻劃了溜冰時的速度感；謝江華運用強烈的色彩速寫跑步的場景；謝承軒則以另類角度演繹相撲手的肢體動作；李依盈卻將瑜伽動作簡化成抽象的符號。

作品除演繹出各種運動獨特姿態外，還宣揚運動家的精神。例如鍾大富以岩彩繪畫出直立板運動員堅毅奮鬥的氣派；風漸以素描單色表現壁球運動員比賽時高度專注的氣氛；符聞一以水彩渲染出賽龍舟時健兒同心協力的氣勢。

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【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：「一新剛柔：香港藝術家與運動家」

日期：即日至2021年9月25日（逢星期日、星期一及公眾假期休館）

時間：上午10時至下午6時

地點：九龍觀塘海濱道165號SML大廈4樓「一新美術館」

費用：免費入場



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