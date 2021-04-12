體育X藝術聯乘展覽　「敢動藝術」盼大眾更關注本港體藝發展

撰文： 賴家俊 梁煒陽 最後更新日期： 2021-04-12 17:25

為推動本地體育及藝術界發展，由新藝潮與文化躍動、香港體育協會暨奧林匹克委員會（奧委會）攜手合作舉辦的《敢動藝術》項目，周六假西九文化區自由空間開幕，通過10對香港藝術家與香港奧運代表隊成員交流合作，創作出20件全新與運動相關的藝術作品，作公開展覽及分享。

由新藝潮與文化躍動、香港體育協會暨奧林匹克委員會（奧委會）攜手合作舉辦的《敢動藝術》項目，周六假西九文化區自由空間開幕。(梁煒陽 攝)

新藝潮總監邢珠迪表示，「敢動」是指運動，同時諧音「感動」，希望透過體育和運動的交流帶出新的感覺，讓更多人關注這兩個界別。是次參與的運動員來自多個奧運項目，包括劍擊、攀石、山地單車、體操、撐竿跳、壁球等等；而藝術家運用不同媒介和藝術種類，包括水墨、岩彩、油畫、混合媒介、版畫等等，呈現各具特色、風格不一的運動主題作品。

【《敢動藝術》20幅本港精英運動員與藝術家合作作品（照片由主辦單位提供）】

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開幕當日各對組合分別介紹他們的作品理念。香港山水畫畫家徐沛之聯同攀石運動員游家俊，創作其中一幅題為《九潚之十七─獅子山》作品，徐沛之表示，傳統山水畫會畫出中遠景，畫面包納全景頂部和底部，使畫面具安全感。這次作品為了突顯攀石運動員只有往前不退，不斷堅持的精神，所以作品並沒有畫上頂和底的部低，讓觀看者少了一份安全感，並以直度畫面將壓迫感帶出來。相較於一般人畫獅子多具像畫出「獅子頭」，這次他選擇了側面視角來表現出獅子山的巍峨，在山頂加入一個人物形象，帶出運動員游家俊不怕崎嶇，由下而上登峰的無畏精神。

另一組合女子足球運動員馬澤純和工筆水墨藝術家賴筠婷其中一幅題為《象牙花》的工筆畫作。賴筠婷表示，由於香港並沒有全職女足運動員，馬澤約要一兼多職，靠正職收入來維持他在女足的夢想，由此賴筠婷除了為馬澤純創作一畫工筆畫畫像外，還蒐集資想找出一種有代表「女性」和「堅持」這花語含義的花朶，以其為題材作畫。最後找到阿根廷的國花雞冠刺桐正有此花意，而刺桐屬植物在香港常見的有象牙花，故以象牙花為題創作她的作品。

港體協副會長霍啟剛為活動致詞時，這次活動讓他以「無懼」、「堅持」、「感恩」和「傳承」四詞來概括展覽主題信息。在2020年疫下艱難的一年，運動員和藝術家都備受影響，但仍能堅持理想，無懼風浪，而展品主題往往帶出運動員或藝術家對師長的感恩，和希望對技藝的傳承。希望透過這次跨界別的交流和展覽，讓大眾對本地體壇和藝壇有更多認識和關注。

《敢動藝術》已集結成書，策劃團隊將聯繫學校，與學生交流及分享；同時，實體展覽亦稍後於一新美術館舉行，期間可以在新藝潮網站http://www.artnextexpo.com 瀏覽作品及公布展覽詳情。

為推動本地體育及藝術界發展，由新藝潮與文化躍動、港體育協會暨奧林匹克委員會（奧委會）攜手合作舉辦的《敢動藝術》項目，周六假西九文化區自由空間開幕，通過10對香港藝術家與香港奧運代表隊成員交流合作，創作出20件全新與運動相關的藝術作品，作公開展覽及分享。

新藝潮總監邢珠迪表示，「敢動」是指運動，同時諧音「感動」，希望透過體育和運動的交流帶出新的感覺，讓更多人關注這兩個界別。是次參與的運動員來自多個奧運項目，包括劍擊、攀石、山地單車、體操、撐竿跳、壁球等等；而藝術家運用不同媒介和藝術種類，包括水墨、岩彩、油畫、混合媒介、版畫等等，呈現各具特色、風格不一的運動主題作品。

開幕當日各對組合分別介紹他們的作品理念。香港山水畫畫家徐沛之聯同攀石運動員游家俊，創作其中一幅以獅子山為背景的山水畫。徐沛之表示，傳統山水畫會畫出中遠景，畫面包納全景頂部和底部，使畫面具安全感。這次作品為了突顯攀石運動員只有往前不退，不斷堅持的精神，所以作品並沒有畫上頂和底的部份，讓觀看者少了一份安全感，並以直度畫面將壓迫感帶出來。相較於一般人畫獅子多具像畫出「獅子頭」，這次他選擇了側面視角來表現出獅子山的巍峨，在山頂加入一個人物形象，帶出運動員游家俊不怕崎嶇，由下而上登峰的無畏精神。

另一組合女子足球運動員馬澤純和工筆水墨藝術家賴筠婷其中一幅題為《象牙花》的工筆畫作。賴筠婷表示，由於香港並沒有全職女足運動員，馬澤純要一兼多職，靠正職收入來維持她在女足的夢想，由此賴筠婷除了為馬澤純創作一畫工筆畫畫像外，還蒐集資想找出一種有代表「女性」和「堅持」這花語含義的花朶，以其為題材作畫。最後發現阿根廷的國花雞冠刺桐正有此花意，而刺桐屬植物在香港常見的有象牙花，故以象牙花為題創作她的作品。

港體協副會長霍啟剛為活動致詞時表示，這次活動讓他以「無懼」、「堅持」、「感恩」和「傳承」四詞來概括展覽信息。在2020年疫下艱難的一年，運動員和藝術家都備受影響，但仍能堅持理想，無懼風浪，而展品主題往往帶出運動員或藝術家對師長的感恩，和希望對技藝的傳承。希望透過這次跨界別的交流和展覽，讓大眾對本地體壇和藝壇有更多認識和關注。

港體協副會長霍啟剛為活動致詞時，這次活動讓他以「無懼」、「堅持」、「感恩」和「傳承」四詞來概括展覽主題信息。(梁煒陽 攝)

《敢動藝術》已集結成書，策劃團隊將聯繫學校，與學生交流及分享；同時，實體展覽亦稍後於一新美術館舉行，期間可以在新藝潮網站http://www.artnextexpo.com 瀏覽作品及公布展覽詳情。