東京奧運不能播俄國國歌　柴可夫斯基第1號鋼琴協奏曲成不二之選

恭喜張家朗為香港奪得一面金牌！或者因為如此，很多人都有看那晚頒獎禮，發現俄羅斯隊贏得金牌沒有奏國歌，反而用了柴可夫斯基的《第1號鋼琴協奏曲》。為何俄羅斯隊不用國歌？又為何用《第1號鋼琴協奏曲》作替代？就算沒有官方答案，也可以在此猜一猜。

東奧俄國代表只能以ROC參賽

根據01體育報道，俄羅斯運動員將代表俄羅斯奧委會（ROC），而非俄羅斯（RUS）參賽，是因為世界反禁藥組織（WADA）2019年通過決議，禁止俄羅斯參加國際體育比賽，為期4年。體育仲裁法庭（CAS）其後予以減半，把禁賽期限的結束時間提早至2022年12月16日。

根據裁定，俄羅斯選手只要能證明不涉禁藥，仍能獲准以中立身分參加這些賽事，但比賽現場不會出現俄羅斯國旗及國歌，也就是不能以代表國家的名義參賽。

俄羅斯民謠太俄了

國際奧委會及後批准東京奧運在俄運動員登上頒獎台時，播放俄羅斯作曲家柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky）的《第一鋼琴協奏曲》，以代替俄羅斯國歌。

按報道，俄羅斯奧委會曾提出要用民謠《Katyusha（喀秋莎）》來代替國歌，但國際奧委會拒絕，原因是「直接與俄羅斯有聯繫」。在網上搜尋《Katyusha》的話，不難發現它跟俄羅斯的民族，甚至與軍隊有關：

按百度資料及歌詞翻譯，《Katyusha》是一首二戰時蘇聯經典歌曲，描繪的是前蘇聯春回大地時的美麗景色和一個名叫喀秋莎的姑娘對離開故鄉去保衛邊疆的情人的思念。

歌詞中的一句「駐守邊疆年輕的戰士，心中懷念遙遠的姑娘；勇敢戰鬥保衛祖國，喀秋莎愛情永遠屬於他。勇敢戰鬥保衛祖國，喀秋莎愛情永遠屬於他」，就直接把對愛人的思念，與民族情懷連繫。

或者正因為與民族連繫太深，給用的話就違反對該俄國實施的禁藥制裁，所以「被Ban」了。

為什麼柴可夫斯基就可以？

那麼，為什麼柴可夫斯基的《第1號鋼琴協奏曲》又可以用？

柴可夫斯基生於1840年，是其中一位著名的民族樂派作曲家，帶有浪漫主義色彩，又會以樂曲紀錄國家重大事件。

這首歌本身是交給著名的鋼琴家和作曲家尼古萊·魯賓斯坦（Nikolai Rubinstein）來修訂和首演，但他卻對此曲有多種批評，以致柴可夫斯基把此曲交到了德國指揮家漢斯·馮·彪羅之手，再由漢斯·馮·彪羅（ Hans von Bülow）帶到美國波士頓演，然後再回到俄羅斯聖彼得堡演出。

有說魯賓斯的批評並非無的放矢，例如《第1號鋼琴協奏曲》經典的開首，就沒有在樂曲中再出現：那開首就像一個宏偉的開幕，卻與接下來的內容無關。但無論如何，《第1號鋼琴協奏曲》成為了柴可夫斯基其中一首最為有夠的樂曲，現時也沒有什麼人會批評它。

或者是因為《第1號鋼琴協奏曲》有這種國際化的背景，加上柴可夫斯基現在已是為世界知名的作曲家，淡化了他出身的民族色彩，這種與俄國「這麼近那麼遠」的距離，正正適合用在此次奧運。

呀，說起來，他那一首要大炮演奏，用來紀念俄國人民擊退拿破崙大軍的入侵的《1812序曲（1812 Overture） 》，大概就不能使用吧？

（想聽大炮聲直接飛到7:55以及10:00）

（本文不代表藝文格物立場）