東京奧運｜俄羅斯禁藥停賽期未完　運動員為何不能代表國家參賽

日本東京奧運因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）延期，對職業生涯特別短的運動員造成無法彌補的傷害。這場國際體壇大賽如今終於開幕在即，但受禁藥風波影響，俄羅斯運動員無奈只能以中立身份而非以國家名義參賽。



東京奧運7月23日至8月8日舉行，俄羅斯運動員將代表俄羅斯奧委會（ROC）參賽。運動員無法代表國家出賽，是因為世界反禁藥組織（WADA）2019年通過決議，禁止俄羅斯參加國際體育比賽，為期4年。體育仲裁法庭（CAS）其後予以減半，把禁賽期限的結束時間提早至2022年12月16日。

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根據裁定，俄羅斯選手只要能證明不涉禁藥，仍能獲准以中立身分參加這些賽事，但比賽現場不會出現俄羅斯國旗及國歌，也就是不能以代表國家的名義參賽。俄羅斯現時有62名田徑運動員可以參加國際比賽，不過參加東京奧運的運動員將不會超過10人。

為什麼禁俄羅斯？

俄羅斯2014年在索契（Sochi）舉辦冬奧會後，德國電視一台（ARD）同年12月播出紀錄片《Top-secret Doping: How Russia makes its Winners》（暫譯：興奮劑最高機密：俄羅斯如何出產得獎者），揭露俄羅斯田徑運動員系統性使用興奮劑並在政府和教練的幫助下避過禁藥測試。

世界反禁藥組織成立的獨立調查委員會就這單醜聞展開調查，並在2015年11月發表報告指，俄羅斯田徑界存在「根深蒂固的作弊文化」，建議禁止俄羅斯田徑運動員參加國際體壇賽事。

世界反禁藥組織2016年公布的另一份報告指，俄羅斯系統性使用禁藥已有4年，相關計劃涵蓋冬季奧運會和夏季奧運會中絕大多數的體育項目。經過數番調查，WADA一致決定對俄羅斯實施禁令。