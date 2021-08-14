禪意攝影｜日本攝影師用攝影機繪畫掌心大小的水墨畫｜山本昌男

一位神秘攝影師的耳邊私語，透過天空、樹根、波紋所攜來的靜謐，構築出內斂的永恆。這些作品所留下的歲月痕跡，靜止於畫面中，逍遙與混沌之際，渲染出獨特的輪廓，同時淨化潛存於記憶的幽眇。

文：moom bookshop ｜ 圖：山本昌男《小さきもの、沈黙の中で》

在西方享有盛譽的日本攝影師山本昌男，以小幀照片聞名。善於以植物、人體與地景為主題，平穩寂然地描繪出極具禪意的印象。在山本昌男的作品中，其所捕捉的影像如同呼喚著記憶般，夾雜著朦朧不明的隱匿感。攝影師將照片實體透過染色、甚至混入茶水的方式，加工後的影像形成了如畫般的意境，模糊了攝影與繪畫的邊界。

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這些小尺寸的作品一直是攝影師著名的特色，照片中記錄著人們微小的記憶，而這是一個適合握在掌心的尺寸，如果我們能握住這張照片，代表著我們能保有這份記憶。同時，它們也彷彿是現實中的碎片，我們拾起這些碎片，最終拼湊而成的故事恰巧反映出這個巨大的世界。

1957 年生於日本愛知縣蒲郡市的山本昌男，最初學習油畫，爾後轉而成為一位自由攝影師。90 年代開始於世界各地展覽，至今已獲得了廣大的國際聲譽。透過人與自然之間的聯繫，融匯出精緻而小巧的影像，成為別具指標性的著名特色。

此書《小さきもの、沈黙の中で》呈現了攝影師山本昌男這 20 年來的職業生涯精選作品，由西班牙出版社 Editorial RM 與日本出版社青幻舎共同出版。此為 2021 年新裝版（日文）。

【自moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場 。圖片來源】

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