禁片年代｜閻瑞生效應誕生香港女導演　電影啟發姜文《一步之遙》

殺人者閻瑞生26歲，本是富二代，身高1.8米以上，儀表不凡，曾就讀震旦大學，英文法文都流利，因為好賭，債台高築時，起了搶劫妓女之心。被殺者王蓮英20歲，曾經就讀女校，對母親十分孝順，1917年名妓競選中得近兩萬票，在「花國總統」、兩位副總統之後名列第四，稱「花國總理」；她曾生一女，之後重操舊業，被害時所戴的小金錶、鑽戒、碎鑽項鏈耳環等物，都在大小報上登出。故事搬上銀幕時，雖然兩位主角都是業餘演員，但是扮演閻瑞生的陳壽芝，本身就是洋行職員、外型也酷似友人閻瑞生；王蓮英則由她昔日姐妹、已經從良的王彩雲出演，噱頭十足，十分轟動。 影話系列「當全世界都與她為敵」之一

在《閻瑞生》中，閻瑞生向一名妓女借了鑽戒（作者提供）

《閻瑞生》票房的成功給了當時很多人投資電影的決心，因為膠片昂貴，投資一部長片畢竟是一次不小的冒險。

Still4 在《閻瑞生》中，王蓮英在郊野田地中被勒死（作者提供）

如陳建華教授所說，《閻瑞生》從選材到選角的一系列操作，都合乎法則。

後來受到批評，只是因為很多影評人覺得這個電影裡沒有正面人物，不應展示給國人之外的觀眾。到2014年，《閻瑞生》還再次啓發姜文導演在《一步之遙》，讓舒淇成為銀幕上的「花國總統」，直讓人感嘆「一回首，已是百年身」的電影文化。

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話說《閻瑞生》的導演任彭年，1925年先娶了女演員鄔愛珠（後改名任愛珠），在上海創辦東方第一影業公司，他的《關東大俠》轟動一時，不斷續拍，共十三集。他曾經讓鄔愛珠和妹妹鄔麗珠在片中演姊妹。

【當全世界都與她為敵｜1｜慘案改編搬上銀幕被禁 《閻瑞生》話題有多敏感？】

1931年，年僅26歲的鄔愛珠去世，小姨子鄔麗珠後來成為他的第二任太太，鄔麗珠做女主角，拍攝《女鏢師》獲得成功，也拍攝了七集。

1937年到香港之後組織月明哥舞團到東南亞巡演，1940年回港開始拍粵語片，五十年代又拍了黃飛鴻、女俠黃鶯系列。他和第一任妻子任愛珠的女兒任意之，先在父親的電影中出鏡，五、六十年代成為香港最重要、最多產的女導演。

1965年任彭年還組織龍華影業公司，第二年出品任意之執導的《天堂春夢》（1966），之後息影，1968年去世。任意之1978年去世，至今仍是僅次於許鞍華的最為多產的香港女導演。

（影話系列「當全世界都與她為敵」之二。本文不代表藝文格物立場）

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。

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