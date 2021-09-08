青少年學攝影為何喜歡「重做」功課？｜活學VIVA｜馬世創專欄

攝影是最貼近年青人的藝術媒介。食物如何美味也要「相機先食」；落街買外賣也要「自拍」，到某景點更加要「打咭」上載。雖然攝影變得如此普遍，可是學校裡卻沒有專門的攝影科。當然有人會說：「攝影應該喺視藝堂學啦！」

文：馬世創



然而，在中學視藝科推行攝影教學並不簡單。先撇下如何教，單是準備器材已令教師卻步。視藝科不如科學科有技術員協助，由購置相機及記憶咭，到保養鏡頭以至日常充電和儲存檔案，工序極為繁複。而在學校體制內推動創新，從來都是吃力不討好的。可是筆者作為藝術人，總是抱著「明知不可為而為之」的心態，於是在八年前推行攝影教學。適逢學校獲贊助幾部數碼單鏡反光機。雖然只夠買入門級器材，但對從未接觸攝影的學生來說，已十分理想的教材。

從行人天橋上看英皇道 (北角協同中學學生視藝科習作)

究竟要教甚麼?

攝影涉及多門學科，相機的結構關乎物理的光學理論；相片檔案涉及電腦科的多媒體單元，而創作相片的主題、構圖、色彩等卻關乎視藝科的評賞與創作部份。單單在視覺藝術科裡己殊不簡單，要在有限課時讓學生學得最多，是非常具挑戰性的。

摸著石頭過河

當時我們買了器材，接下來就是編寫教學大綱。我直接將自己學習攝影的歷程放進課程。先教對焦、再教光圈、快門和感光度，然後再教構圖等等，結果學生並不受落。這也不難理解，因為自己在摸索操控相機都花上三數年，那學生怎能在短短十小時的課堂裡掌握?

後來筆者問了教育界前輩和攝影師朋友，於是調整了課程，從技術及理論減少了，讓學生按特定主題進行攝影創作。學生的興趣大了，起碼享受拍攝的過程，尤其是拿著相機四處拍。可是課程完結時，問題也逐漸浮現。由於課程着重意念發展，少提相機操作。結果學生未能好好操控相機，大部份的作品都是「鬆」「郁」「濛」。

從拍攝燭光掌握對焦、光圈和快門。(北角協同中學學生視藝科習作)

從糾錯中成長

碰了壁，唯有繼續修正教學。我回憶自己學習攝影的片段，最深刻莫過於當年玩針孔攝的時候，自己曾經為拍一張照片，在同一地點拍了一個星期，又長時間流連在黑房。原來，過往的教學裡，學生欠缺的是重做（REDO）的機會。於是，我重新審視自己以往的教學設計，調校教學的步伐。

現時，我在教攝影時會先教相機的基本操控，就是最簡單的拿相機姿勢、對焦，以及基本的構圖。至於稍為複雜的槪念則留待日後有機會再教。然後進入主題攝影，習作由三次減為一次，學生只需專注一個主題拍攝。每次完成拍攝，我們便會品評作品，找出提升相片的方法，接著便按建議重拍。最初我還怕學生感到乏味，沒想到他們很重視重拍。

原來，我們都很珍惜有重來一次的機會。

（專欄「活學VIVA」每月刊出，標題由編輯撰寫，原題：「與時並進，攝入視藝課」。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜馬世創，北角協同中學視覺藝術科主任，「賽馬會教師創新力量」第四屆創新教師夥伴。



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（專欄「活學VIVA」每月刊出，標題由編輯撰寫，原題：「隔著屏幕欣賞大碗島的風光」。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜馬世創，北角協同中學視覺藝術科主任，「賽馬會教師創新力量」第四屆創新教師夥伴。



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