無得旅行　線上看名畫心得指南｜活學VIVA｜馬世創專欄

這兩年，對熱受旅遊的香港人來說，是極大的煎熬。筆者有不少熱愛旅遊的朋友，近日都出現不少奇怪的行徑，位有朋友會在凌晨時分駕車，在屋苑附近徘徊。他不是要食宵夜或買東西，而是尋找昔日在台北自駕夜遊的感覺。另一位朋友則去了不同的酒店 Staycation，期望尋回旅行的感覺。畢竟大家都好想旅遊。

文：馬世創



筆者喜歡參觀世界各地的美術館，遺憾這段時間無法到當地欣賞藝術作品。而各地美術館都積極回應疫情的考驗，紛紛推出線上展覽。其中令我最為驚嘆 Google 公司推出的Google Arts & Culture。

Georges Seurat, A Sunday on La Grande Jatte（《大碗島的星期天下午》）.(Wikimedia Commons)

Google 與世界各地著名的美術館合作，以超高像素拍攝館內的著名畫作。大家足不出戶，便可在電腦屏幕上欣賞海量大師級作品。我特別推介讀者欣賞印象派的作品，尤其是秀拉（Georges Seurat）的《大碗島的星期天下午》（A Sunday on La Grande Jatte）。以往大家多是從美術書籍上看到這幅名作。我們很難在書上感受這幅長達三米名畫的震撼。就算我們親自到芝加哥藝術學院欣賞，也難逐分逐吋品嚐每個細節。現在我們可透過 Google Arts & Culture，品味畫面上每個人物，隨時放大每個細節，以極近的距離，體驗秀拉如何巧用色彩的魔法，呈現光線的變化。自己彷彿置身畫作當中。

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除此以外，其他大師級作品如達文西（Leonardo da Vinci）的蒙娜麗莎（Monna Lisa， la Gioconda）；梵谷（Vincent van Gogh）的星夜（The Starry Night），或是莫內（Monet）的睡蓮池上的拱橋（The Water Lily Pond）都可以在屏幕上看到。網站不單提供超高清的作品影像，還附設豐富的作品資訊，包括作者的生平、作品背後的故事、藝評人的評論與分析，以及風格流派的發展等等。另外，網站亦會定期推出專題，以不同角度介紹藝術資訊，內容涵蓋不同時期的藝術活動，儼如一本永遠都看不完的藝術雜誌。

雖然，Google Arts & Culture 能夠在這段非常時期，暫時彌補我們對藝術欣賞的渴求。然而它絕不能取代美術館。畢竟美術館除了是保存與展示珍貴的畫作外，也是藝術教育的重要場景，亦是展現當地文化素養的指標。現時世界各地的美術館和博物館也面臨財困，期待防疫措施解除後，各地展館可以回復昔日風光。

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（專欄「活學VIVA」每月刊出，標題由編輯撰寫，原題：「隔著屏幕欣賞大碗島的風光」。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜馬世創，北角協同中學視覺藝術科主任，「賽馬會教師創新力量」第四屆創新教師夥伴。



鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。