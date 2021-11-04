劏房女生｜活在蟑螂、爆渠、換鎖、不斷擴張的裂痕以外

第一次見彭麗芳，在《明周》，印象是高，然後是喜歡跟人談話，經常帶着笑容，就是那種能跟基層打成一片，富於同理心，又可以跟歐洲百年名牌家族訪問而保持從容、優雅、熱情而不失尖銳的記者。

文：張帝莊（資深新聞工作者） ｜ 《一個人住劏房：90後女生窩居之道》序文〈房事即心事〉



在《明周》共事時，我任採訪主任，負責編輯她離職前最後一個封面故事，那是關於屢被稱為世上最宜居城市墨爾本的。她帶着她的眼睛、淚水和敏銳，用兩個主題貫穿了一個別的記者只管吃喝玩樂的題目：她的一個主題是快樂，另一個主題是痛苦。她寫當地懷才不遇的藝術家、無家者和家暴受害者。

彭麗芳這本講劏房的書，固然是一本十分實用的租住劏房指南，但是在蟑螂、爆渠、換鎖、不斷擴張的裂痕以外，讀者會看到窗外的一抹藍天、遲凋的洋紫荊和如雪紛飛的木棉花絮。她給讀者很多實用知識，我們行內叫做「牛肉」，諸如如何選擇劏房、如何省電、如何佈置、如何收納、如何煮食、如何「自我維修」，有趣、貼地、尋根究底，而且出奇地親切；同時，行文間，在實用文字以外的某個邊陲，她用文學的角度，展現了生活、生命、挫折、感恩、自由和夢想。這些，成了「牛肉」以外的香草。張愛玲說：「生命是一襲華美的袍，爬滿了蚤子。」人生，誰不是千蒼百孔？張愛玲書裏的人，絕無大義凜然者，經常「毒舌」，比比皆是，但是，她筆下，每一個「壞人」其實都有其因由，所以下筆總帶着憐憫。

《一個人住劏房：90後女生窩居之道》插圖（照片由作者彭麗芳提供）

劏房，給人「壞」的印象，但仔細思量，實有動人處。

彭麗芳寫劏房，不時給人拍案驚奇之感。明明劏房不大，一腳踢掉大門，大門倒在客廳，就把整個客廳霸佔了，她還是用記者的幽默和準確把一房之長闊高厘米一一寫明，而且詳細記着她五個工作的地點（嗯，按我理解，大概就是枱的前面、枱的後面、床的前面、床的上面和以上空間以外唯一餘下的空間吧）。

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她還會若無其事記下她的「家當」：一台數碼鋼琴，還有一面全身鏡。沒有電視，但有音樂和一面鏡子。

《一個人住劏房：90後女生窩居之道》插圖（照片由作者彭麗芳提供）

鄭板橋說：「室雅何須大，花香不在多。」孔子說：「君子居之，何陋之有。」人和環境永遠有種你中有我、我中有你的狀態。有人說，一方水土養一方人，強調環境造就了人，可是，倒過來，我們是否也應該意識到，正是一種人，改變了一個地方。

一個人，在劏房，還有夜曲、香氣和寫作。

因為有人，所以有生活。一個劏房本身，不是生活，但一個人住在劏房，用心感受她遭遇的一切，那就是關於生命的故事。

這本書，我看得很高興，很療癒，因為我看到一場衝突、一連串生命的掙扎，以及追求自由和生活的夢想和決心，如何把一個人領到一個直問「此心誰屬」的地方。會住和不會住劏房（誰知道）的人，一定都能會從這本書中得到足夠的娛樂、資訊和生命的反思。

（本文獲授權轉載，不代表藝文格物立場）

書名｜一個人住劏房：90後女生窩居之道

作者｜彭麗芳

出版｜萬里機構（2021）



本書簡介｜2017年秋，Amy提着一個行李喼離家，經過一年搬家五次的飄泊，終定居於大角咀舊樓170呎劏房單位，過着愜意簡樸的生活。從對家事一竅不通，到現在能獨力處理一切渠務水電蟑螂大小事，雖也撞板咆哮過，但一個人的日子還是要好好過。



彭麗芳

《一個人住劏房：90後女生窩居之道》作者簡介｜彭麗芳，1990年生，畢業於香港中文大學新聞與傳播學院，曾任職記者9年。

