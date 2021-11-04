貝多芬｜與演藝鋼琴家揭開鋼琴曲目「新約」｜凌崎偵

香港人喜歡喝奶茶。淡茶、少奶、多奶、少甜、茶走，算是常見的特製要求，可是撇除個人喜好，港式茶餐廳奶茶本身就是一種風味。製作一杯好喝的港式「絲襪奶茶」要留意的細節其實蠻多，不同品種茶葉的搭配，沖茶的水溫，焗茶的時間，撞茶的手勢，當然還有茶跟奶的比例。師傅需要結合個人的風格和手藝才能調配出色、香、味俱佳的奶茶。

文：凌崎偵 ｜ 原題：32位鋼琴家32種港式貝多芬



「製作」含有將原料製成作品之意。一輯音樂節目，藝術家的演繹是經過精細加工的素材，製作人既要重現原音，更應透過自己的技藝令成品更豐富立體。

著名德國指揮兼鋼琴大師布盧（Hans von Bülow）讚譽貝多芬的32首鋼琴奏鳴曲為鋼琴曲目中的「新約」，確定這一套創作舉足輕重的地位。邀請32位演藝鋼琴家每人一曲演繹這一套巨著，並製作成電台及電視節目，本來是想在2020年慶祝貝多芬誕辰250週年，與普羅大眾一同享受貝多芬精彩的音樂，體會他不朽的魅力。可惜受疫情影響，計劃延至今年才進行。

是次製作，香港電台第四台和電視部的製作組一共進駐香港演藝學院音樂廳兩星期。這座本地重要的藝術學府，是不少本地音樂家的搖籃。除了環境，貝多芬的音樂當然也已經陪伴一班演奏家多年。隨著大家人生閱歷的增長，重回自己熟悉的環境演奏貝多芬偉大的作品，在琴音之上，32位鋼琴家的演奏還帶著一份回憶的氛圍。從他們步進音樂廳的一刻，到他們坐在琴椅上的動作，他們似乎都在讓貝多芬填滿自己，填滿整個音樂廳。當演奏家開始熱身，在琴鍵上奏出第一個音的時候，是他們在調製自己獨具特色的「茶膽」。放置在音樂廳裡的多部攝影機，還有分別置在鋼琴旁邊以及音樂廳半空中的麥克風，在多位製作人的控制下盡力捕捉演奏家細膩的演繹，務求將演奏的「色、香、味」完整地且完美地記錄下來。

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聞著撲鼻的茶香，這一杯杯「好茶」還需要經過後期製作方能面世。作為製作組的一員，我有幸由內而外體會這些音樂，了解演奏家的意思，透過後期製作，適當地將奶和茶融合，強化演繹的意義，因應每一位演奏家的口味特製2021年他們手下的貝多芬鋼琴奏鳴曲錄音。

32位鋼琴家戴上口罩，在耀眼的燈光下，演繹屬於自己的貝多芬故事，他們的認真肯定能夠感染你。希望這一次香港電台與香港演藝學院的聯合製作能夠展現香港鋼琴家的情懷，讓我們與世界一同感受「樂聖」貝多芬的魅力和氣質，在走過四分之一個世紀如何歷久不衰。

（本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜凌崎偵，凌格‧異常。唯一物治一物，獨愛音樂，知音而常樂。邵頌雄，人文學者，專研佛學。著有《黑白溢彩：荷洛維茲的藝術》及《樂樂之樂：巴赫〈郭德堡變奏曲〉的藝術》。



《貝多芬鋼琴奏鳴曲全集》由香港電台第四台與香港演藝學院音樂學院聯合製作，薈萃32位鋼琴才俊，演出貝多芬32首鋼琴奏鳴曲。相關電台節目於2021年12月1日至2022年1月1日，一連32日，下午1時15分，在香港電台第四台播出。

