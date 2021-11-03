濃霧雲彩化身精靈觀察人間　西班牙插畫師捕捉自然界形態美

不少古文明都相信萬物有靈，山水風雲，都有神靈靜謐的觀察大自然的一切。來自西班牙巴塞隆拿的插畫師Vorja Sánchez，受到濃霧和雲彩的自然美態所啟發，創作一系列像幽露般的生物，讓「他們」從天而降，用長而纖細的肢體抓住大自然環壞，打造奇幻世界。

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這一系列如幽靈般的生物，打破了風景上的寧靜，他們有時會淡然自如的於景物間走過，有時卻躱在峻嶺崇山後偷看著在山坡草原上的人物或動物，又或悄悄地走入我們生活當中。當我們看到這些有靈的生命時，會有怎麼聯想？

Vorja Sánchez在個人網頁中談及，他認為為動物和植物創作先驗不應該具有的外觀是件樂事。大自然無處不在，即使你以前從未見過它，也能讓您對它產生共鳴。遵循大自然觀察到的形態來創造，讓大家對新外觀感到熟悉和親切！因此無論每個生物、植物或元素的大小構結如何，他都會賦予相同的動感形態。

除了在IG發布作品外，Vorja Sánchez也會透過網上商店出售這些作品的印刷品。除了版畫，還有原作出售。如果你想看到他更多作品，可以在Instagram上關注他。

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