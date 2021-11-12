M+開幕｜曾灶財，開門見｜M+速讀「香港：此地彼方」【1】

M+開幕，今（11月12日）起駐守一年（至2022年11月27日）的專題展「香港：此地彼方」，一進門就是曾灶財墨寶。

位於M+地下大堂展廳的「香港：此地彼方」，以藝術創作、平面設計、建築及流動影像的多項精選館藏，敘述香港故事。(廖雁雄攝。作品由Red Dog Studios的Tim Wehrli捐助博物館購藏，2012年）

「曾灶財是不是藝術家」的討論已有近二十年，地下大堂展廳開門見門，是一幅寫在門上的曾灶財作品，象徵「九龍皇帝」作品正式登上殿堂的時刻，香港已經不再一樣；或者說，香港從來多變，變得總是令人適應不來？不管是戰爭、文革等時期逃港的「新移民」，還是那個已然消逝的年代，被人以剛柔並施的管理方式來管治。香港藝術創作的基因就是「自由」，如果街上有人嚴管塗鴉，就沒有曾灶財作品的出現？

M+內部環境——



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今日香港有自己特色的「自由」，昔日街頭畫字都可成為殿堂級藝術品的年代已成過去，曾灶財藝術之門已經莊嚴地關上，香港塗鴉藝術大門則已被置在博物館。曾灶財晚年接受不同商賈邀請寫字，（他要的不是錢，而是一頓溫飽）比起這幾年許多街頭塗鴉者幸運太多——他有寫或不寫的自由。

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曾灶財許多字已被香港管理者塗抹掉了，頗為有意思的是，竟又被政府買下來，挪到M+收藏與展出，並在專題展覽入口衝擊每個觀者：曾灶財年代的香港早就不在，真正留下來的人竟然就只有曾灶財了。

曾灶財足迹——



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曾灶財藝術是街頭塗鴉藝術，他寫了什麼文字，從來都不是大家會深究的內容；他寫在哪裏、如何出現、為什麼寫，則早有訪問與報道，在此不重溫。如果他活在這個年代，應要明白一回事：他自號皇帝已屬不確，何況在街頭塗鴉「犯法就是犯法」。曾灶財愛寫就寫，鍾意幾時話自己係皇帝都得。那個年代畢竟是對每個本地人都寬容，現在許多人寫什麼都驚餐飽，或者爽性讓筆桿躺平，不寫兼走難。

我們應當慶幸他已仙遊，不再受以上那一回事的質疑與挑戰，而「此地彼方」正好提示我們，此地此時人人身不由己，而此地本來就不屬此地人，百多年前如是，這幾十年亦如是——此地不屬此地，彼方其來有自。

（本文不代表藝文格物立場）