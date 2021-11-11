M+開幕｜逾千藏品首曝光　浩瀚泥人成打卡位　展艾未未《洗白》

以亞洲首間當代視覺文化博物館定位的M+博物館，將於周五（12日）起對外開放，開幕首年所有訪客免費參觀。六大專題展覽打頭陣，以立足香港的國際視野，並精選逾千件館藏，多角度呈現20及21世紀由本港、中國以至亞洲的視覺文化源流及革新，觸目展品包括知名雕塑家安東尼 · 葛姆雷（Antony Gormley）的逾8萬個小泥人組成的浩瀚人海；亦有由東京空運到港、斥巨額購置的倉俁史朗《清友壽司吧》。

而館方亦不避諱，展出曾引起政治爭議的異見藝術家艾未未的作品，例如其知名的陶罐裝置《洗白》，以及影像作品《長安街》。入場者亦可親覧九龍皇帝曾灶財墨寶、大野洋子及安迪·華荷（Andy Warhol)的藝術創作。



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「香港此地彼方」精選展品率先預覽：



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M+館藏合共接近8000件，涵蓋設計及建築、視覺藝術及流動影像，是次開幕展覽則精選當中逾千件作品，由6個不同主題展區組合而成，並分布在博物館的地下大堂及2樓，以各有特色、琳琅滿目的多項展品，展示20及21世紀視覺文化故事。

位於地下大堂展廳「香港：此地彼方」，由60年代延伸至千禧年，從藝術到建築、由設計到電影，探索靈活變通、充滿活力的香港精神，九龍皇帝墨寶、知名攝影師米高·吳爾夫（Michael Wolf）光影下的彩虹邨等甚為觸目。

展出多件先鋒藝術家作品 挑戰傳統觀念

曾引起政治爭議、位於二樓的希克藏品展廳，則佔地最大，由前瑞士駐華大使、知名收藏家烏利‧希克(Uli Sigg)捐售的藏品，亦屬現世上最豐富的中國當代藝術庫，今次的「M+希克藏品：從大革命到全球化」，則追溯中國從1970年至2012年的歷史足跡，包括張曉剛《血緣-大家庭17號》、方力鈞《1995.2》等。

自國家改革開放後，中國經歷社會及經濟銳變，藝術新風潮開始萌芽，並孕育劉野、張曉剛及曾梵志等先鋒藝術家，隨著時局推演，地下藝術運動逐漸抬頭，並挑戰傳統觀念及擺脱歷史包袱，奠定中國當代藝術的前衛風格。

M+內部環境預覽：



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北京東村藝術家創作經典、張洹的《為無名山增高一米》，相信因涉及裸露成分，在M+官網暫僅能以有圖無字方式顯示，現場則可親身觀賞真跡；遭建制派狂轟，向天安門、白宮等舉中指的艾未未《透視研究》系列作品並無展出，但現場有陳列其知名裝置作品《洗白》，以及記錄北京景觀的影像作品《長安街》。涉及八九六四主題的王興偉《新北京》亦有展示。

巨額購置《清友壽司吧》 展出倉俁史朗後現代美學風格

二樓東展廳的「物件·空間‧互動」，入口輔以香港知名歌手梅艷芳唱片封套，甚是搶眼，展覽涵蓋亞洲內外逾五百件建構社會、塑造身分和想像未來的設計及建築，其中由東京空運到港、斥巨額購置的倉俁史朗《清友壽司吧》，是不可錯過的展品之一，入場者更可進內參觀，體驗其後現代美學室內設計風格；南展廳的「個體 ‧ 源流 ‧ 表現」，則呈現藝術家在當代亞洲迥異的創作視野。

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西展廳的「安東尼 · 葛姆雷：亞洲土地」則是必到「打卡位」，由英國知名雕塑家Antony Gormley邀約廣東象山村村民創作，用泥土捏成的浩瀚人海將在M+重現；合院展廳的「博物館之夢」，則可一窺約翰藍儂妻子、知名藝術家小野洋子的《信任遊戲》及普普藝術大師安迪·華荷的《錘子與鎌刀》系列。

M+將於明天起早上10時開放。開幕首年，所有訪客可免費參觀M+展廳。M+逢周一休館，其餘日子開放時間為早上10時至下午6時，周五延至晚上10時，公眾入場前可事先於官網預約登記。