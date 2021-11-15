小松菜奈菅田將暉步逃恥後塵重溫《情系一線》假戲真婚

編按：藝文頻道專欄作者湯禎兆，早在七月撰文略觀《情系一線》「與其看成為戀愛電影，或許作為旅遊電影觀賞更有趣味」，讀者或沒想到「旅遊電影」因二人婚事又回到「戀愛電影」話題，劇照以假亂真瘋傳網絡。本文節選湯禎兆談《情系一線》的看法，略談這宗看似是電影引發的愛情事件。



不少人對此場面均感好奇，其實此乃在函館機場內，用來供入閘前後的遊客通話設施，為第五號的電話角，鏡內鏡外的對比意象，當然切合兩人當時的狀況，有興趣的電影客可以到訪一看。 湯禎兆

《情系一線》角色其實要有多特別的溝通技巧。這種設施看來很浪漫，隔著玻璃窗又真的可以談心嗎？湯禎兆筆下的旅遊電影，看來是客氣地避開肉麻情節不談；沒想到更肉麻的是二人真的戀愛了，情系一線變成網絡黐曬線，人人都說要重溫電影找找哪一幕「出事」位。

情系一線變成網絡黐曬線

日本藝人談情說愛有多難，探討影視文化的專著與一些網絡文章早就寫了二十年。像小松菜奈與菅田將暉愛者無懼勇敢結婚一片定終生的驚天地泣鬼神，網民食花生等睇儀式裝作祝福其實還在等另一粒幾年後的花生，從韓國宋宋戀到不知多少抱憾收場的熄mon輕嘆，都是青春給藝人從磨鍊到磨滅的故事。

當然，兩個月前已傳二人消息，現在看來，在許多評論人眼中都只是早晚的事；今日爆開這粒花生，I told you so的也大有人在。大家焦點先放在一個婚字，還有他們的手書，說二人自認識那時就是戰友與心靈支柱了，最可敬的倒是提到「以後就是一家人」，他們看來已對婚姻有了字面上的透徹了解。

電影中的高潮場面，乃小松菜奈飾演的葵在此趕乘令和年號的首航船，由函館出發到青森，而菅田將暉飾演的漣剛好追到來，兩人便在尋尋覓覓的過程中，最終以手牽手作大團圓結局。 湯禎兆

影迷讀到湯禎兆這段文字，必然心神意會，明白這種電影大團圓有多重要，倒沒太多人想到，電影大團圓同時成就了現實世界情侶永遠牽手的結局。電影錯綜複雜的灑狗血成份自然是要發生的，不劇透也不行的他與她最終還是經歷生離死別後飛奔北海道好好戀一場，這種從青春到向現實社會低頭謀生，忽然又找到戀愛理想追逐成功的勵志愛情大電影，結果如何？拍得再好，還是輸給二人純愛結合。

至於一拍即戀作品，到底是《情系一線》還是前作，留待真影迷發揮了。

（本文不代表藝文格物立場）

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