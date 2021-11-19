香港人首先從Uncle Ray節目聽到貓王｜魏煜格

今年5月，鶴髮童顏的96歲Uncle Ray，經過一年的家中抗疫，宣布退休了。Uncle Ray是葡籍唱片騎師，1949年香港的RTV開台後，喜歡爵士音樂的他就開播Progressive Jazz節目，四十年代的爵士樂隊的名曲，也不時在他的節目中響起。

文：魏煜格



他同時主持RTV的旨在發掘新人的Talent Time，幫助 Marilyn Palmer和Tony Myatt等歌手起步。加上與觀眾互動的Rumpus Time，三個音樂節目都延續到五十年代中後期。這些節目開播的時候，中國大陸完成了前兩個五年計劃，流行音樂以民歌為主，其中包括一些具有少數民族風情的歌曲，也能聽到不少蘇聯的民歌。那是我父親讀高中和大學時，最常唱的歌曲。

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1956年貓王的 Hound Dog 登上美國流行歌榜的時候，香港人就是首先從 Uncle Ray 的節目聽到的。貓王迅速風靡了美國，經濟人卻安排他入伍，於是他到了德國一個小鎮上的美軍駐地服役。幾年前，一位德國朋友Wolf 經過香港，接受了我的訪問。Wolf 是建築師，14歲那一年，像很多其他的男孩子一樣，參加了學校的童軍。他從小受的音樂教育主要是貝多芬、巴赫、勃拉姆斯。他在一個叫 Friedberg 的小鎮長大，那裡只有一萬五千人居住，戰後卻又五千美軍駐紮。

「有一天 Elvis Presley 來了，他當時已經成名，有一架直升機把他接到軍營。」Wolf 的父母說，「Elvis 不是什麼好人，出身貧窮、過分性感，他唱的那不叫音樂」。一天，童軍男孩子們在山坡上玩，突然有人提議說，不如去看看 Elvis，他距離此地不遠。Wolf剛剛學了一年英文，在小夥伴的鼓動下，鼓起勇氣卻只說了句 「Hello, Good Morning!」Elvis 坐在一個水渠邊，正在吃一聽牛肉罐頭。他伸出手來和 Wolf握了手。Wolf 太害羞了，立刻走開了。一年後，他16歲的時候，周圍的同齡人已經全都是Elvis 的歌迷，派對的時候全都是Elvis 的音樂，和第一位女朋友跳舞，也是 Elvis 的節奏。

「他表演時扭動、抖動身體，讓我父母覺得性的意味太濃重，因此覺得他不是好人。但是我們不這麽認為。女孩子們也對他很著迷，還用自己的手絹給他擦車，真是瘋狂。那車是BMW 送給他的。後來演出的時候，他砸了自己的吉他，報上登出來這個『醜聞』。第二天他賠了五萬元，就沒事了。」

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這是1959年的事情。Elvis 服完兵役返美，接著Wolf 到Braunschweig 去上學。當時有個英國隊來漢堡的 Star Club表演，可能他們的鼓手生病或有事，臨時邀請了Wolf的朋友去打了一個禮拜的鼓。「我朋友告訴我這個樂隊叫披頭四，後來又帶回一張他們的唱片，我於是第一次聽了他們的歌。沒過多久披頭四和滾石樂隊已經爆炸了一般，不過我對披頭四旋律比較強的音樂情有獨鍾。」

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