收藏在《阿甘正傳》聲軌中的西安記憶｜魏煜格

最近有學生已經或準備移民加拿大，傾談之間，我也想起不少加拿大的往事。1994年，我從加拿大東部的渥太華，搬到了西部的埃德蒙頓。

文：魏煜格



沒去之前，我的丹麥老師說，埃德蒙頓除了一個購物中心沒什麼好玩的，不過華人比較多一些，消費稅低。果然，那裏不但有華人超市，香港麵包舖，中餐廳不止一家，還有一家港式西餐廳。

在加拿大念書的魏煜格（照片由作者提供）

你喝過煮沸的可樂嗎？我就是在那裏喝到的。當然這樣的地方，都是一個讀碩士的香港同學帶我去的。

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讀博士的七年就這樣在埃德蒙頓開始了。每年從十月開始下雪，持續到第二年五月，冬天最難過不是冷，而是最冷的月份白天只有四個小時的天光。

《阿甘正傳》劇照

想起一位學長說，看電影可以用別人的生活排解自己的鬱悶，我也開始一個人看電影，看到後來轉去讀電影了。周二戲院半價，於是我繼續在周二去看電影。

。（《阿甘正傳》劇照）

1994年的新片中，有套與眾不同的《阿甘正傳》，是秋天之後上院線的。當年電影中的CG還是新鮮玩意，我張大了眼睛，想看清楚到底阿甘是怎麼被插入了新聞片，和四人美國總統握手。我看了七次，買了七張週二的半價票，而這個電影似乎也遲遲不落畫，讓我背下來戲中全部台詞。

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影片跨越了近三十年美國歷史，而這三十年正好是搖滾樂火熱的三十年，電影聲軌中也播放了三十多首登上流行榜首的歌曲。電影情節中，貓王曾在阿甘小時候在他們的家庭旅館住過，還彈琴給他聽。

。（《阿甘正傳》劇照）

不久後，他和媽媽路過一家百貨公司，櫥窗的電視裏面，Elvis 正在唱Hound Dog。阿甘青梅竹馬的女伴Jenny讀大學時，夢想成為民謠歌手Joan Baez。

。（《阿甘正傳》劇照）

後來阿甘參軍去了越南，Jenny開始過嬉皮士生活，聲軌中又繼續出現California Dreamin 和 Mrs. Robinson 這些七十年代的金曲。很多曲子，我八十年代在西安讀書時都聽到過，回想看《阿甘正傳》的七個周二，我的「鄉愁」竟然在無形之中得到緩解。

。（《阿甘正傳》劇照）

很多人都記得中國大陸剛剛開放不久，港台流行音樂和西方音樂一起出現了，取代了父母一代人聽的民族歌曲和蘇聯歌曲。

。（《阿甘正傳》劇照）

我是英文專業的學生，漸漸地聽得最多、最入神的就都是英文歌，卡彭特讓我感到情感上的親近，Dolly Parton 歌曲畫面感很強，聽得最多的是西蒙和加豐凱爾，我無從看到他們的歌詞，卻想記住那些詩意的表達。我在加拿大的香港同學聽什麼歌呢？沒有印象。

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Anne 說之所以到加拿大學佛學，是因為用英文講她才能懂。Lisa說在香港學校裏沒學過歷史，中國歷史她是從金庸小說裏面看的，加拿大老師覺得她這麼說很奇怪。我沒有問過，她們要聽粵語歌來緩解「鄉愁」嗎？

（本文不代表藝文格物立場）