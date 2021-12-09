雪落曼哈頓｜在聖誕節前夕想起一首詩｜陳耀成專欄｜曼哈頓光影

也許因為最近無論是從地球的溫室效應到美國以至全球民主的未來，一切都似乎命如危卵......

圖、文、影片：陳耀成



【影片庫編號 2cf7c7ff-e6ca-427d-aa85-e997cc08014d】

我想起了年輕時背誦的大詩人奧登（Auden) 的這首《黃昏偶出》(As I walked out one evening) 中的幾段——

在噩夢的深穴中

公義是如此赤裸危脆

時間在陰影中窺視

咳嗽於你擁吻之時



….….



噢，看吧！看看鏡中的你

看看你的苦惱

縱使你不能祝福

生命之於你，仍是祝福



噢，立於，立於你的窗前

讓淚流炙臉

你將以你扭曲的心靈

去愛你扭曲的隣居



紐約十一月底終於有一場雨雪！這是廚房窗外的雨／雪。而晚上降到攝氏零度了。

也只是初冬。但四點半入黑卻頗難捱。

這是四點十五分的赫遜河上的夕陽——

其實年年如此，但今年特別難挨。可能因為過去十多個月都處於某種隔離。

【作者其他文章｜草坪上的南瓜與小孩】

想想北歐，阿拉斯加，西伯利亞，這些冬季甚少日光的地區？！

挪威某些村落甚至要於山上裝置巨鏡以反映一些日光醒醒神。難怪北毆這許多酗酒及憂鬱症。但北歐的福利社會令它們連年列為世上最快樂的國家。

那是紐約特色之一。源於上世紀初，六層高以上的樓要在屋頂有水塔，提供飲用及洗澡的水。

十一月初的某黃昏，雨後的天上出現雙彩虹——

十一月初的某黃昏，雨後的天上出現雙彩虹

（本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜陳耀成 Evans Chan，曾被加州大學洛杉磯分校教授白睿文稱讚為「華語文化界最具創意和多樣化的要角之一」，陳耀成成長於香港，現居紐約；他的電影包括劇情片《浮世戀曲》《錯愛》《情色地圖》 ；記錄片：《北征》《澳門二千》《吳仲賢的故事》、《靈琴新韻》《大同：康有為在瑞典》《名字的玫瑰》《撐傘》及最新的《我們有雨靴》(2020) , 曾在柏林，倫敦，鹿特丹，莫斯科和台灣金馬獎等多個國際電影節展出及得獎。陳為麥田出版社編譯的《蘇珊‧桑塔格文選》及《旁觀他人的痛苦》連續獲台灣《聯合報》列為全年十大非小說好書。 陳耀成於美國西北大學得影像文化博士學位。香港大學出版社於2015年出版Tony Williams教授編輯的文集《後殖民主義、散居及另類歷史: 陳耀成電影》。



【延伸閱讀——藝文打書釘：歷史文化藝術設計應有盡有】