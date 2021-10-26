萬聖節｜草坪上的南瓜與小孩｜陳耀成專欄｜曼哈頓光影

編按：香港作家、導演陳耀成長年來往香港與歐美。文青時代非常活躍，引介及評論電影，亦有詩歌、小說創作，後為華文讀者翻譯《桑塔格文選》及《旁觀他人之痛苦》，影響深遠，近年製作多部電影。陳耀成現長居紐約，今起與香港讀者以地景（照片）與人貌（故事）分享紐約人文風景。



不過下午五點前後，就已經是入夜的深秋。

圖、文：陳耀成 ｜ 朝向萬聖節



河畔公園中，卻有個很可愛的家長們帶來小朋友的萬聖節派對。主要是讓小朋友點綴南瓜。我不禁留意到男孩以黑筆塗南瓜，是有驚嚇性的。小女孩著筆鮮艷，加上金銀點綴。

古時儺舞，據《周禮‧夏官》所載，舞者披熊衣戴面具，執兵器而舞，是摹仿原始狩獵活動，人類披獸皮偽裝成動物，再伏擊獵物而成功狩獵。這種源於狩獵的舞步進一步演化成巫師驅鬼之舞，把戰鬥中致勝技術經驗進行表演，即「儺舞」前身。現今儺舞不准許女人參與，正保留原始時代男性負責狩獵遺風。 賴家俊

萬聖節的起源來自歐洲的驅魔傳統，應該像貴州的儺戲。但把它帶來美國的是愛爾蘭移民。本來他們晚上雕出蘿蔔燈籠慶祝。但到美國之後，是南瓜方便一點。

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我想起香港的沙田柚燈籠。但與驅鬼無關。

（本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜陳耀成 Evans Chan，曾被加州大學洛杉磯分校教授白睿文稱讚為「華語文化界最具創意和多樣化的要角之一」，陳耀成成長於香港，現居紐約；他的電影包括劇情片《浮世戀曲》《錯愛》《情色地圖》 ；記錄片：《北征》《澳門二千》《吳仲賢的故事》、《靈琴新韻》《大同：康有為在瑞典》《名字的玫瑰》《撐傘》及最新的《我們有雨靴》(2020) , 曾在柏林，倫敦，鹿特丹，莫斯科和台灣金馬獎等多個國際電影節展出及得獎。陳為麥田出版社編譯的《蘇珊‧桑塔格文選》及《旁觀他人的痛苦》連續獲台灣《聯合報》列為全年十大非小說好書。 陳耀成於美國西北大學得影像文化博士學位。香港大學出版社於2015年出版Tony Williams教授編輯的文集《後殖民主義、散居及另類歷史: 陳耀成電影》。



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