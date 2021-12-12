香港1940｜Hedda Morrison記錄光影香港時代宿命｜歷史遺珍攝影

《復甦生息、逆中求存、重振旗鼓》由歷史遺珍攝影基金會創始人艾思滔策劃，將於12月14日展出至明年（2022年）3月6日。歷史照片包括Hedda Morrison、李福志（Lee Fook Chee ）和Brian Brake的攝影作品。本文轉載「特選照片」Hedda Morrison三張作品，供讀者先睹為快。



圖片來源：Hedda Morrison攝， President and Fellows of Harvard College提供。《復甦生息、逆中求存、重振旗鼓》歷史照片展官網（https://asiasociety.org/hong-kong/exhibitions/recovery-resilience-resurgence-fusushengxinizhongqiucunzhongzhenqigu）

二戰剛結束百廢待興，民生困苦，像相中在街頭擺賣的婦人，日子都過得憂心忡忡，前路難以預測。她銳利的眼神難掩戒心，頭髮隨便用髮夾盤起，身上只有一件披風抵擋寒風。Senior Service、駱駝及好彩是當時最暢銷的香煙品牌。 https://asiasociety.org

圖片來源：Hedda Morrison攝， President and Fellows of Harvard College提供。《復甦生息、逆中求存、重振旗鼓》歷史照片展官網（https://asiasociety.org/hong-kong/exhibitions/recovery-resilience-resurgence-fusushengxinizhongqiucunzhongzhenqigu）

Hedda Morrison這張作品構圖置中對稱，展示西環密麻麻的樓宇，衣裳竹緊挨着商舖招牌，擠迫的環境可見一斑。曬晾的衣服儼如萬國旗，由此可見華人百姓雖然只有蝸居容身，但卻很愛清潔。 https://asiasociety.org

圖片來源：Hedda Morrison攝， President and Fellows of Harvard College提供。《復甦生息、逆中求存、重振旗鼓》歷史照片展官網（https://asiasociety.org/hong-kong/exhibitions/recovery-resilience-resurgence-fusushengxinizhongqiucunzhongzhenqigu）

德輔道中雪廠街口以東處，行人氣定神閒過馬路，不用擔心來往車輛。電車系統沒有遭戰火摧毀，1940年代後期重新投入服務，但香港大部份車輛都被日軍掠去，根據1946年底的註冊記錄全港只有1,450部私家車、195部的士和1,152部貨車。 https://asiasociety.org

復甦生息、逆中求存、重振旗鼓



日期｜2021年12月14日至2022年3月6日

場地｜亞洲協會香港中心麥禮賢夫人藝術館（香港賽馬會復修軍火庫）

地址｜香港金鐘正義道9號

時間｜星期二至星期日：上午11時至下午6時；每月最後一個星期四：上午11時至晚上8時（逢星期一休館）



費用全免



官方網站：https://asiasociety.org/hong-kong/exhibitions/recovery-resilience-resurgence-fusushengxinizhongqiucunzhongzhenqigu

本展覽的攝影作品活現香港在上世紀中期連續多個年代的面貌，展現歷時30多年的蛻變：從1946至1947年間戰後復甦生息，到1950年代逆中求存，1960至1970年代則重振旗鼓令舉世矚目。這些香港照片由三位攝影師執鏡，按年序排列依次為Hedda Morrison、李福志及Brian Brake，各自有不同的生活背景和攝影目標。誠如Hedda Morrison早期在中國及後期在東南亞拍攝的作品，她的香港相片盡顯對平民百姓的愛戴和尊重。這些貼近生活的照片不少獲選刊登於紐約出版的The Family of Man，這冊經典影集收錄的作品專誠向生活致敬。Brian Brake的信念與Hedda Morrison不謀而合，然而Morrison的作品多為獨立相片，而Brake則藉着連環影像說故事，透過精心鋪排構思，運用精湛的攝影技巧演繹。他的敘事式攝影作品曾獲多份當代攝影雜誌刊載，包括著名的《生活國際》及《國家地理》雜誌。李福志的人生面貌和攝影道路都與Morrison及Brake差別甚大。他不似二人出身富裕家庭，也從沒接受正式的攝影訓練，全憑堅毅意志與實力闖出新路，為訪港遊客拍照和售賣照片。三位不同閱歷的攝影師，各自以其風格記錄了香港近數十年的歷煉，讓我們可以在是次由亞洲協會香港中心舉辦的相片展覽中細賞。



（綜合報道）