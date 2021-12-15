山居秋暝　如何啟發粵樂創作　樂器怎樣組合｜王景松：粵樂薪傳

粵樂作品扣連著我們生活及集體回憶，本地作曲家嘗試從不同樂器組合來探索粵樂的不同可能，創作新曲。粵樂最為人知的傳統組合可以是「硬弓五架頭」，以二絃、提琴、三絃、月琴及橫簫五件樂器演奏，相對「硬弓」的「軟弓」組合出現於1920年代，粵樂大師呂文成以上海江南絲竹的二胡、潮州音樂的秦琴及粵樂的揚琴，先組成「三件頭」的形式，在再「三件頭」基礎上添加了洞簫及椰胡，成了「軟弓五架頭」組合。

文：王景松 ｜ 圖：香港電台 ｜ 原題：樂器組合譜新曲 探索粵樂新可能



謝俊仁在2020年創作的《望月思秋》是一首「軟弓五架頭」的作品，全曲為五段，以粵樂中最具特色的「乙反調」為主軸，「乙反」為工尺譜字的兩個音符，相對於唱名法的「ti」及「fa」兩音，樂手在演繹樂曲中這兩個音符時，「乙」音會較平時低一點，而「反」音則較平時高一點，繼而形成一種較哀怨的感覺。

圖右：謝俊仁（照片由香港電台提供）

作曲家嘗試將這個「乙反調」重新安排在不同調式中，以有別於傳統「乙反」感覺，帶出對望月思秋的意境。作曲家在樂曲尾聲時，為聽眾帶來一個音樂「彩蛋」，給予光輝作結。

竹韻小集（照片由香港電台提供）

接著，麥偉鑄的委約作品《蓮動漁舟》（2019年）以琵琶為主角，再以四件樂器──笛子、揚琴、中阮及古箏小組拍和。此曲以景寫情的方式，靈感來自王維的山水詩《山居秋暝》一句：「竹喧歸浣女，蓮動下漁舟。」為題，音樂織體的層次和線條縱橫交錯，琵琶主題元素，斷斷續續，若隱若現，穿梭於各聲部之間，形成音樂氣氛輕快明朗，動中帶靜的立體感覺。作曲家盼望樂曲能為聽眾在忙碌生活中，也能心寧平靜地欣賞蓮葉漂浮、輕舟晃動的情景。

陳能濟（照片由香港電台提供）

兩首小品過後，竹韻小集在2015年委約陳能濟創作《歲月流金》一曲，作曲家嘗試模仿粵樂特色，將「軟弓五架頭」與中樂隊結合，頗有「大協奏曲」的味道，聽眾不妨留意樂曲中兩組樂器互動的效果。

照片由香港電台提供

全曲由不同速度段落組成，自由的散板開始，再進入慢板，然後中板、快板，最後全曲以流水板完結。在節拍的密度安排上，由鬆至緊，作曲家點出標題，以樂抒情，有如老人懷緬人生中感懷、思念、回憶及快樂的片段。以上三首作品將於香港電台電視節目《粵樂薪傳》中由竹韻小集演奏。

電視節目《粵樂薪傳》第二集｜12月17日（星期五）晚上7:10 在港台電視31播出；港台網站tv.rthk.hk、流動程式RTHK Screen同步直播及提供節目重溫。



（本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜王景松，畢業於香港中文大學音樂系，主修笙，專攻中國音樂及民族音樂學。現任教大專院校通識課程，並為香港愛樂民樂團及「PURAQ」笙演奏員，香港笙會創會成員，中國民族管弦樂學會笙專業委員會名譽理事。



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