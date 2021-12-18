王力宏離婚｜陳情信要怎樣寫？李靚蕾IG帖文暗示男方繁殖需求

將自己的事、大家都關心的同一事，寫成大家未來終或要遇上的眾人之事，說白了、用粵語說的話，就是「睇路呀姐妹」。

王力宏前妻李靚蕾發佈超過四千字IG帖文，引爆丈夫無間斷偷情，不少網民捧讀奉為教材。這封陳情信有多種可供我們學習中文寫作的素材，提醒我們怎樣才做到情理兼備，本文簡析全文首三段的內容，看看可給我們什麼啟示。

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首先要說明的是：事件本來就是私人事務；它的公共成份純粹就是「王力宏有夠出名」而已。我們討論時，大概不必理會「王力宏」是誰，只需集中精神細讀信件結構與關鍵詞。為此，李靚蕾在開首兩段，就為我們展示如何表明一個意思——這本來是私事，大家這麼關心我，就容我交代一下——本來是私人性質的事件，因為有那麼多人關心，她又這麼沉重（「所以沒能一一回覆」），要好好想想到底怎樣交代清楚，「寫這封信是我做過最困難的決定」，並因希望「我的分享能帶給深陷其中的你或是即將要踏入這個旅程的你一些省思」。

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將自己的事、大家都關心的同一事，寫成大家未來終或要遇上的眾人之事，說白了、用粵語說的話，就是「睇路呀姐妹」。

古有眾人之事私下講（出師表），今有自己的事公開講，並且可以寫得那麼「抽離」，為自己的痛苦用那種程度的過濾來表達一個男人有多壞，第三段寫的並不是情感事務，而是自己的日常事務——備孕、懷孕、產後哺乳育兒。

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她這麼一寫，看來不是要說的並不是自己強得忍耐孤獨或是怎樣安守本份，而是透過自己對愛人的信任而付出自己盡可付出的一切。

她本來有自己的事業，是獨當一面的女強人，卻因她信任對方，並要一同達成他生孩子的心願，才這麼堅持下去，孩子一個一個地生出來；她生了三個孩子，再看下去的那幾句：「如果我當初知道我生完這三個孩子你就會因為想過『單身』的生活而離開我們家，我會需要自己過著偽單親的日子帶大三個孩子，我是不會答應的。」

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她用「如果」來把這麼多年獨自育兒的經歷，在公眾面前不慍不火地總結起來，不帶半點情緒，冷靜地說出假設的、挽不回來的人生，沒有說伴侶半句壞話，卻表達出這個伴侶到底有多壞；更狠的還在於，這個伴侶確是享受了繁殖帶來的樂趣，從讀者角度看，這應該是很滿足了，對吧？

最佳寫信示範：不抱怨不控訴卻讀出抱怨讀出控訴

這封信最厲害的地方，其實是運用敘事技巧來陳情，沒有明確控訴卻又達致控訴效果，沒有明確抱怨卻又道出了自己失落的主因。或者，有些人會問：這事的女主沒有責任嗎？可以肯定的是，這些人根本沒有讀完那封信。四千多字開首六百字，就已經說明這段婚姻關係的破壞者，在女主五年三胎的婚姻生活裡忍受了什麼；她的忍耐與付出，換來的又是什麼。

這才會令人明白，為什麼有些明星保持未婚狀態卻又能保持繁殖頻率，例如「倫伯」食粉派帽事件，在公關方面看，還不算是很嚴重的道德問題，原因很簡單——他沒有答應你什麼，於是發生什麼都不是什麼。而王力宏五年生三個孩子，要妻子獨力應對，就很容易進入公眾討論範圍，結論也只有一個——

他的丈夫是渣男無誤。

（本文不代表藝文格物立場）