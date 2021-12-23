美國聖誕風景的馬車問題｜陳耀成專欄｜曼哈頓光影

記得《秋天的童話》中坐馬車的鍾楚紅、周潤發嗎？這些馬曾經被車撞或觸電致死。最近再次提出要禁馬車，因為虐畜云云！但可能禁這些受遊客歡迎的重點活動嗎？然後有人說：世上是這許多不如馬的人生！

圖、文：陳耀成



提起鍾楚紅，不禁想起大約於大專前後的日子，我到藝術中心看電影，常有位所謂男人婆，戴背包及棒球帽的女孩子匆匆入場，啪的一聲，把背包拋入鄰座之後坐下看戲。

那時知道她是某攝影師的女友。然而不久之後，發現這女孩子變為千嬌百媚，柔艶動人的鍾楚紅。

多年後讀到美國女哲學家 Judith Butler 的書。她聲稱：「性別是表演。」我總想起當年我見過脫胎換骨的紅姑。

關注女性權益學者Judith Butler。（資料圖片）

大學畢業後我到英文報館工作，曾經訪問過她。不久之後，在尖沙咀偶遇。紅姑在街頭向我揮手，問我可不可以喝杯咖啡傾吓計。傾什麼已經忘掉了。

大概是因為紅姑，這一代美人，站在街頭截停你，向你揮手的畫面太難忘了！之後還有什麼值得記憶呢？

（本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜陳耀成 Evans Chan，曾被加州大學洛杉磯分校教授白睿文稱讚為「華語文化界最具創意和多樣化的要角之一」，陳耀成成長於香港，現居紐約；他的電影包括劇情片《浮世戀曲》《錯愛》《情色地圖》 ；記錄片：《北征》《澳門二千》《吳仲賢的故事》、《靈琴新韻》《大同：康有為在瑞典》《名字的玫瑰》《撐傘》及最新的《我們有雨靴》(2020) , 曾在柏林，倫敦，鹿特丹，莫斯科和台灣金馬獎等多個國際電影節展出及得獎。陳為麥田出版社編譯的《蘇珊‧桑塔格文選》及《旁觀他人的痛苦》連續獲台灣《聯合報》列為全年十大非小說好書。 陳耀成於美國西北大學得影像文化博士學位。香港大學出版社於2015年出版Tony Williams教授編輯的文集《後殖民主義、散居及另類歷史: 陳耀成電影》。



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