軟弓五架頭在網絡音樂會怎樣呈現？｜王景松：粵樂薪傳

音樂是很好的信息載體，既可寄情又可寄事，甚至更抽象的思想也可以從音樂中找到。粵樂在上個世紀的作品中，從標題、旋律型態、節奏、調式各層面上，都不乏思想積極向上的主題，如《下山虎》、《步步高》、《漁舟晚唱》、《醒獅》、《青梅竹馬》、《萬紫千紅》、《聞雞起舞》等等。

文：王景松 ｜ 圖：香港電台 ｜ 原題：帶有正面積極味道的粵樂



《大樂天》是曾葉發在1999年，為當時《粵樂薪傳》活動所創作「軟弓五架頭」作品。此曲主要描寫一位大佬官出場的場面，速度由慢至快，樂曲用了「正面」的調式。節拍上，作曲家除了用了四拍為拍子外，同時也以「切分音」為樂曲添加音樂躍動的特色。全曲希望予人一種快樂、積極、進取的感覺。

許翔威的《逆風翱翔》以「軟弓五架頭」為組合，竹韻小集於2020年委約創作，亦恰恰為全球疫情爆發之時，各地政府忙於抗疫，社會瀰漫著一份不安氣氛。作曲家為樂曲取名「逆」風，有其「疫」字諧音之意，同時為疫情留下足印。在音樂上，嘗試以向上音型的旋律素材，表達出力量遞增、一路向上的感覺。全曲結構包括引子及四個段落，各標題名為「緣之源」、「逆風展翼」、「壯志如鷹」、「善翔抑揚」及「飛昇雲上」，在疫情期間，給予社會一種正面積極態度，就如小鳥逆風翱翔。

陳錦標繼1999年的創作後，特別為是次網絡音樂會創作一首合奏作品《揚帆行》（2021），樂曲喻意在陽光普照下的新一天，揚帆出海，開啟新的旅程。這首樂曲以中樂合奏形式展現，是「吹彈拉打」各聲部互相輝映的廣東音樂新作品。

全曲分為三個段落，首先是引子，以揚琴獨奏樂段為主。接著是中板，全段以不同長短的樂句組成，部分音樂片段會以不規則的句法再現。最後是急板，由慢起漸快形式出現，作曲家嘗試以中板旋律為骨幹音，然後加以變化而成。樂曲雖然有別於粵樂的「軟弓五架頭」形式，而以合奏形式出現，作曲家仍希望保留「加花」「減花」的粵樂特色，所以特意編寫大部分「加花」及「減花」樂句，並安排於適當位置，讓各旋律清晰可聽。

電視節目《粵樂薪傳》第三集｜12月24日（星期五）晚上7:10 在港台電視31播出；港台網站tv.rthk.hk、流動程式RTHK Screen同步直播及提供節目重溫。



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作者簡介｜王景松，畢業於香港中文大學音樂系，主修笙，專攻中國音樂及民族音樂學。現任教大專院校通識課程，並為香港愛樂民樂團及「PURAQ」笙演奏員，香港笙會創會成員，中國民族管弦樂學會笙專業委員會名譽理事。



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