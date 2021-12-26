導讀錢秀蓮｜劉兆銘：她在「變」中尋找到自身的定位

人人說創意是無中生有，到底是哪些人誤會了「創意」？「創意」需要哪些元素才可確立它的意義？我們邀請了本地著名舞蹈藝術家錢秀蓮，與我們談談香港創意與紀錄，涉及幾代人與香港藝術文化發展。先從她為舞蹈藝術奮鬥的個人簡史《舞中生有》說起，由我們筆錄及敘述，每星期一篇文章。今天先談談香港舞蹈藝術發展尚在草創時期的狀態。

文：森恩



錢秀蓮在疫情期間，透過zoom與我們分享記錄平生的緣起：「引起我動機出書是1983年，當年在紐約Martha Graham （全名The Martha Graham School of Contemporary Dance）學現代舞，空餘時間就會到Lincoln Center（林肯中心），那裡有一層是全層介紹當代美國大師如Martha Graham、Jose Limon等。」表演藝術緣起與演出紀錄，需要空間存放檔案；檔案有影像的，也有文本的，更有相關書籍。

Martha Graham是現代舞蹈史上最早的創始人之一，被喻為「現代舞之母」（資料圖片）

錢秀蓮留學美國期間，看到外國竟有這種規模的存檔形式：「這裡全層都在介紹現代舞，是個可供人找尋源流與創作的資料庫。如果將來我的舞蹈有了成就，我又可不可以留下一些印記給後人參考一下、觀摩一下？這是第一次給了我啟發，看到資料保留的重要。」

錢秀蓮相信事情總會有起伏，呼籲港人正面看待疫情和逆境。（歐嘉樂攝）

創意，需要前人記錄供後人參考。錢秀蓮《舞中生有》沿襲港式傳統「食字」（雙關語）創意，近乎自傳的文體與紀錄，頁頁創見無所不包無所不談無所不能的文字演出，更顯「創意」這回事根本沒有可能「無中生有」。偏偏，錢秀蓮自言自小就有個志向：無中生有──藉繪畫來發揮自己獨有的意念。

她曾是個不錯的小學教師，如無變故，據說有晉升主任之機緣；她曾作過兒童用品商店的經理，如無變遷，可繼續享有較高的薪水；她也作過影視演員，成為大家熟悉的『阿財的女朋友』（電視劇中的角色）；她還學過繪畫，甚至還參加過畫展……最終她在『變』中尋找到自身的定位。 劉兆銘

錢秀蓮自言師隨徐榕生學習繪畫，自從看過《羅密歐與茱麗葉》一場樓台雙人舞的片段，就被芭蕾舞空中飛舞的意境吸引着。若不是看過這場戲之後，經過大會堂看到劉兆銘開芭蕾舞班，她或者不會學習芭蕾舞。

繪畫，當然不是無中生有；它有明確的模擬對象，藉着要描繪的對象來表達想法。其時社會動盪不安，香港受中國大陸發生着的文化大革命影響，發生着各種各樣史無前例的事件，包括多宗街頭炸彈事件。暴動平息後，港英政府推行懷柔政策，當時正值成長階段的青少年，可謂因禍得福。

自小我對自己的未來只是希望選一樣「無」中生「有」的事物。曾喜愛色彩藝術，以為「繪畫」將是我的方向，後來卻選了會動的畫──「舞蹈」，故由「無」到「有」，便是我「『舞』中生有」的源，以創作舞蹈表達我內心的說話。 錢秀蓮《舞中生有》

在這個大時代中、大背景下，錢秀蓮才中學畢業——

到處選擇不同的活動，當中堅道的明愛中心更成為了我時常出沒的地點。 錢秀蓮《舞中生有》

在這個青年中心裏，有個訓練中國舞的社團叫「樂步社」，每星期都有聚會，成為錢秀蓮成長的「基地」。其後，她獲選為這個社團的主席，策劃15台晚會，後來更與團員合作構思舞劇，展開她演藝與編舞的生涯。

《草月流‧四季》海報（網上圖片）

下一章，我們續談錢秀蓮、《舞中生有》與70年代香港。

（「導讀錢秀蓮」系列1，下周續。書籍內文引述自天地圖書《舞中生有》。本文不代表藝文格物立場）

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出版資料——

書名｜舞中生有──錢秀蓮舞蹈1969-2019

作者｜錢秀蓮

出版｜天地圖書（2020.11）



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