Mac機誕生時代廣告革命與導演｜司徒衛鏞

1984年Macintosh個人電腦誕生，蘋果特別選在美國Super Bowl上隆重首播形象廣告，造成令人震撼的效果，整個廣告沒有產品的影子，只見一個身穿白T裇的女運動員，跑進一個疑似極權的場所，一群台下鵪鶉在聽屏幕中的「獨裁者」陳詞，女揮舞手中大鐵鎚砸向屏幕，片尾出現字幕。

文：司徒衛鏞 ｜ 原題：一步之遙距殿堂



On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like '1984'.

當時這大膽創新的廣告並沒得到董事會的讚賞，更認為「這是他們見過最差勁的廣告。」不過在廣告發佈後，蘋果在100天內就售出了 72,000 台電腦，銷量是蘋果預期的兩倍。同時也讓全世界見識到何謂蘋果文化，就是要創造打破常規，改變世界的產品。

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這位當年被譽為廣告界翹楚的蘋果廣告導演是Ridley Scott，早憑幾部經典的科幻片如《異形》、《2020》等揚名國際。他原本在廣告圈出身，已拍過無數的廣告片，他家族共出了5位導演，兩個兒子及一個女兒都是廣告導演，現仍在其集團下執導，親弟Tony Scott 跟他一樣，既拍廣告也拍過很多賣座電影如Top Gun 、 Man on Fire 、Crimson Tide、 Enemy of the State等，可惜在2012年跳橋自盡原因成謎。當年還有位出色的廣告導演 Alan Parker 也轉拍過很多電影如《午夜快車》，那年代做廣告製作的，無不捧着他們的作品當聖經。

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Lady Gaga意大利口音的英文

世上現仍在拍電影的老導演已所剩無幾，最堅毅算奇連伊士活已91歲，活地阿倫、波蘭斯基都80幾，日本最精靈是山田洋次也90歲，不久前才看過《電影之神》。Ridley Scott 今年 也84歲，仍算老當益壯，他屬於多產導演，尤其近年好像一部接一部排得很密 ，剛上完 The Last Duel ，現 Gucci 又上場，每部片都認真製作絕不馬虎。看了Gucci ，也算拍得不錯，Lady Gaga 看到很拚命去演繹角色，她花了9個月去學帶意大利口音的英文， 不過評論說那像俄羅斯口音。反而「小丑」Jared Leto大變身， 禿頭又肥胖幾乎認不出他。Ridley Scott近年似乎喜拍傳記片，且看下一回他又帶我們進入甚麼樣的世界。

我相信任何從事美藝工作的人，都會對 Ridley Scott 的作品着迷，因他的藝術觸角特別敏銳，對作品的效果往往比一般導演有更大要求。他自少熱愛美術，曾就讀West Hartlepool藝術學院及倫敦皇家藝術學院，有紥實的藝術基礎，對構圖、色調都非常講究，能充份掌握人造光與自然光，很懂利用色調去表達意境，和通過意象去傳達感覺。看他拍那些歷史片，映象凌厲，對鏡頭構圖的精心設計和精準把控，確宏大壯闊有種史詩感，他一直尊崇大衞連，可能也受他感染。

《帝國驕雄》為他帶來奧斯卡最佳電影，卻失落了奧斯卡最佳導演獎。有些尖刻的評論說 Ridley Scott 的電影，在畫面中從不缺細節，豐沛的視覺訊息，往往令人應接不暇。一切在畫面中出現的，由佈景服裝到道具，一景一物都經精心設計和打造，絕不含糊。他是經營畫面的形象高手，是視覺風格的大師，是畫意派攝影主義信徒。執導過幾乎包羅所有電影的類型，由科幻片、警匪片、恐怖片、戰爭片、災難片、奇幻片、懸疑片、劇情片到傳記片、史詩片......說得出的，他差不多都拍過，題材極廣泛是其他導演望塵莫及。當然他的作品有參差，不可能每部都像《異形》或 《2020》成為經典。始終他不是黑澤明或寇比力克，他並不是那種思考型的導演，你可以說他是以形式去表達內容，是個視覺影像的大師，但他已做到很多導演夢寐以求的事，進入殿堂是否一步之遙，已毫不重要了。

（本文轉載自作者Facebook帖文。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜司徒衛鏞，專業商業設計及形象顧問、資深多媒體創作人；廣告片導演及監製，曾應聘在海外各地攝製廣告，屢獲外國專業奬項；電影美術指導，曾獲香港電影最佳美術指導金像獎。



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