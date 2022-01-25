南美傳統陶罐「倒」出動物聲音 鳥鳴狼嚎唯妙唯肖｜人與物

最近一種傳統手藝成為網上熱話。片段中有人拿著一些形狀奇怪的陶器，只要搖晃就能發出鳥鳴般的聲音，因為聲音實在太唯妙唯肖，使人覺得是否真的把小鳥放到陶器內。



印加口哨陶罐

雖然南美洲和中美洲有許多古代陶器在西班牙入侵（1532年–1572年）後倖存下來，但人們對這些器具的用途知之甚少。例如這些動物或人形的「口哨陶罐（whistling jar）」，就被猜作具有儀式功能或者單純用作玩具。又因與印加文明有關，所以又被稱為「印加口哨陶罐」或「秘魯口哨陶罐」。

按 Brian Ransom 在介紹「口哨陶罐」有兩種主要類型。第一種通常只有一個腔室，必須用口吹才能產生聲音。口哨的吹孔通常是附在陶罐上，以一種不起眼的方式隱藏起來。

第二種類型通常有兩個腔室通過向噴口吹氣，或將液體從一個腔室倒入另一個腔室，迫使腔室中的空氣穿過一個或發聲邊緣，陶罐就會發出動物叫聲。例如以上片段就已經可以聽到狗吠、鷹鳴、鸚鵡叫等叫聲，而且還能通過不同的搖晃方式，同一個陶罐發出鳥類的不同聲音。

這些鳥獸叫聲非常悅耳，讓人如置身於野外，令人心曠神怡。外國論壇的網友都認為這種「樂器」巧奪天工：

大家沒有意識到，考慮到他們製造這些東西時所擁有的技術，他們是有多麼的聰明才能設計出這樣的東西 minesj2

在粘土變乾之前，你怎樣測試這些手工品？ 如果你有模具或使用 3D 打印的話就很容易，但手工製作品很難控制品質。 kermityfrog

即使以今天的技術，大多數人也很難做出這樣的東西。 PickleIll8420

大家未來到該地旅行時，也不妨買一個試試。