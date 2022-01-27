宮崎駿手繪虎年賀圖　神似「貓巴士」老虎仔獲20萬粉絲點讚

每年新年伊始，吉卜力工作室都會在網站上公布一張宮崎駿親筆繪畫的新年賀圖，祝各位新年快樂！今年工作室在官方Twitter帳號「スタジオジブリ STUDIO GHIBLI」，發布了宮崎駿親筆繪製的2022年虎年賀年圖，相對2010年宮崎駿創作的老虎賀圖，今年的小老虎更像《龍貓》中的貓巴士，肥嘟嘟的老虎耳子圓圓，眼仔碌碌，貌似緊張，十分可愛。

2010年吉卜力虎年圖。(吉卜力工作室)

吉卜力工作室（スタジオジブリ）於1985年由動畫導演宮崎駿、高畑勳等人所創立，至今製作多達24齣動畫長片，當中包括《天空之城》、《風之谷》、《龍貓》、《魔女宅急便》等紅遍亞洲。宮崎駿的畫風深入民心，2013年推出《風起了》一度宣布引退，但後來再度復出，近年主力參與製作全新動畫長片作品《你想活出怎樣的人生》。

官方Twitter帳號同步發布宮崎駿作畫身影，這也是2010年畫過老虎之後，這次是宮崎駿二度在吉卜力工作室秀出畫畫。年屆80歲的宮崎駿健然精神爽朗，對著鏡頭滿面笑容，大師的身形與畫作同步獲20多萬粉絲點讚，我們也藉此重溫一下吉卜力工作室過往的賀年圖。

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