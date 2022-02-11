建國之路｜在這個連紀念品店都沒有的國度裡

我以為Z只是隨口一說，豈料隔天黃昏他真的致電給我，說已準備好國旗，會親自送到我住的旅館。我倒想知道在這個連紀念品店都沒有的國度裡，他是從哪裡幫我找到國旗的。

文：查花 ｜ 原題：獨一無二的國旗 ｜ 來自《那些陪我走過世界的故事》，格子盒作室出版



「真不好意思，請再等我一下，我還需要點時間。」在電話旁邊的他語帶焦急，像是忙甚麼似的。

半個小時候後，他再致電我說：「請再等一等。」

再過十五分鐘，他的車終出現在旅館門外。

他打開背包，慢慢地拉出一塊差不多有我高度和我兩倍闊度的巨型國旗，我驚喜地大叫：「哇！」

《那些陪我走過世界的故事》格子盒作室出版

一九九一年索馬利亞（Somalia）發生內戰，分裂出不同的政權，當中索馬利亞北部的部落聯合起來成立了索馬利蘭共和國，終從索馬利亞中獨立出來，可卻成為了一個不被大部分地方承認的國度。 查花

【獨一無二的國旗：索馬利蘭共和國｜一個不被承認的國家 國旗是怎樣的】

細心看，這支國旗是用綠、白、紅三種顏色的棉布縫合而成，側面還加了一行金色的流蘇，旁邊有一條幼繩方便掛起旗子。而最大的亮點則是中間的那粒星星，是他親手用麥克筆畫上的。

原來，他折騰了半天，去挑選棉布、找材料、物色裁縫師傅，為的就是親自去製作一面國旗給我！這就是他口中的「辦法」！我盯著其東歪西倒的縫線和那顆充滿童真的小星星，一股暖流頓時湧上心頭。

我大概忘了對上一次親手選材製作禮物送給別人是甚麼時候，只知道那份心意最令人動容，更何況我跟Z只有一面之緣，他竟會因為我找不到國旗而做那麼多事情。如果禮物有分量之分，那肯定是我在旅途中收過最貴重的一份禮物。

「為甚麼你要這樣做？」我還處於驚訝的情緒。

「因為我不想讓你失望，我想看你拿著國旗高興地走著的樣子。」他笑著說。

查花：索馬利蘭朋友Z親自製作國旗送給我。

很多索馬利蘭人就是這樣，不為甚麼，就一顆赤子之心想去幫你。他說那是送給我的小小禮物，也希望這面旗會讓我記得索馬利蘭，也告訴我家鄉的人這是一個怎樣的地方。

臨走前收到Z的訊息。

「我們的友誼會是一輩子的，對嗎？」這份兩小無猜的單純，令我想起兒時在紀念冊寫下「友誼永固」的日子。人大了，也沒多少人真的能貫徹實行這個想法。但經過在索馬利蘭生活的這段日子，人們的善良與重情義，令我對這個期許充滿著信心。

「對，我會像對待這支旗子一樣，把這份友誼珍而重之的保存著。」

再見了，索馬利蘭。

（〈獨一無二的國旗〉下。全文完。本文獲授權轉載，不代表藝文格物立場）