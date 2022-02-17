翁狄森｜中國國蝶金斑喙鳳蝶體現中國傳統文化

時下很多人趁周末去行山，親親大自然，我也是其中一個！每當看到青青的山，藍藍的天，對大自然的讚歎與喜愛就會油然而生，相信大家都有類似的感受吧。

讓我意想不到的是，最近有一件名貴珠寶，同樣讓我感受到大自然的美。這個胸針以中國國蝶——金斑喙鳳蝶作造型，其誕生也有一個耐人尋味的故事。

話說珠寶藝術家翁狄森曾遍覽多國的蝴蝶造型珠寶，卻沒有遇到讓他心動的作品：有些只是從售價角度考慮，鑲嵌過多寶石令蝴蝶形態僵硬；還有一些設計很不尊重大自然中的蝴蝶，或者完全沒有介紹蝴蝶相關的資料。

翁狄森遂以原種蝴蝶名字命名，設計出「莊周夢蝶」慈善系列作品，並特別記錄了每一隻蝴蝶的種類、名字和棲息地等信息。該系列並沒有特別考慮商業價值或寶石本身的價值，而是力求以天然材質還原蝴蝶在大自然中最原始的美態，收錄了分佈於中美洲、南美洲、亞太地區、歐洲，以至北非的60種蝴蝶（中國國蝶金斑喙鳳蝶是其中一種），每種限量製作八件，其中的第八隻將捐獻給自然歷史博物館，以表示對自然及蝴蝶這種美麗物種的尊重，亦冀能讓更多人感受到蝴蝶的美。

珠寶背後，如此為蝴蝶大費心思，實在讓我感動。此中國國蝶酸枝木配鑽石及寶石胸針，更會連同另外三件同樣體現中國傳統文化的珠寶作品，於2月18日蘇富比的「珍貴珠寶」拍賣會中作慈善拍賣，以幫助中國邊遠地區婦女傳承、保護及弘揚傳統手工藝品。與大自然和中國傳統文化緊扣，又能做善事，這中國國蝶胸針確實打破了我對珠寶的想像——珠寶，又豈止裝飾！

（本文不代表藝文格物立場）

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。

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