英國研究︱音樂品味反映個性　喜歡重金屬的人非常焦慮抑壓憤怒

常說以曲傳情，不同音樂風格能反映不同的情調，同時亦是創作人向聽眾傳達某種情緒。最近劍橋大學一項研究，亦發現了我們選擇聽怎麼歌曲，除了是品味喜好外，也是個性的反映。



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劍橋大學展開一項涉及 50 個國家和 35 萬人的數據研究，發現喜好的音樂風格與個性有相似之處。負責該研究項目計劃，本身也是一名音樂家的 David Greenberg 表示，很驚訝在全球內都存在著音樂和個性之間有關聯的關係模式：「人們可能會因地理、語言和文化而有所不同，但如果世界某個地方的內向者與其他地方的內向者喜歡相同的音樂，這表明音樂可能是一座非常強大的橋樑。」

研究亦發現生活在赤道附近的人，會更喜歡節奏強烈的現代曲風；喜歡Marvin Gaye 的 《What's Going On》、Lady Gaga 和 Bradley Cooper 的《Shallow》等柔和音樂的人，則被認為更富有同情心、能夠和團隊合作，是一個親切的人；喜歡 Ed Sheeran等流行音樂的人，性格則較外向和嘈吵的環境；音樂品味傾向現代，喜歡電子舞曲、RAP 和流行音樂，個性偏向外向；喜歡宗教或鄉村音樂的人，則比較認真、生活有規律、樸實無華；而喜歡重金屬、Punk Rock 的人則通常非常焦慮、非理性或抑壓憤怒。

研究人員表示，他們專注於西方音樂為研究素材，因為它是全球收聽率最高的音樂，並且具有在現實世界和治療環境中應用的最大潛力。

他們使用了「 MUSIC」 模型，這是一個被廣泛接受的用於概念化音樂偏好的框架，它確定了五種關鍵的音樂風格：

● Mellow（醇美）（具有在軟搖滾、R&B 和成人當代流派中聽到的浪漫、緩慢和安靜的特徵）；

● Unpretentious（樸實無華）（在鄉村音樂中聽到的簡單、輕鬆和不具侵略性的特徵）；

● Sophisticated（複雜）（在古典、歌劇、前衛和傳統爵士樂流派中聽到的鼓舞人心的、複雜的和動態的特徵）；

● Intense（激烈）（在經典搖滾、Punk、重金屬和強力流行音樂流派中聽到的失真、響亮和激進的屬性）；

● Contemporary（當代）（在說唱、電子音樂、拉丁和歐洲流行音樂流派中聽到的節奏、樂觀和電子屬性）。



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幾千年來，人類一直在向其他群體廣播聲音，以確定他們是否有相似的價值觀，他們是否可以共享資源，或者他們是否即將戰鬥。 時至當代，人們正在使用音樂作為表達他們個性的一種方式，因此該研究認為，音樂具潛力用來解決社會分裂問題，亦發現可以藉著改善音樂串流媒體服務來支援健康應用Apps。

「例如，如果神經質得分高的人正在接收更強烈的音樂，他們已經感到壓力和沮喪，這是否有助於緩解他們的焦慮，還是只會加強和延續？這些是我們現在需要回答的問題。」David Greenberg 表示。

新聞來源：The Telegraph

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