柳公權《玄秘塔碑》若遲半年刊刻　可能無法面世？

學楷書的朋友都知道歐顏柳趙四家，而柳公權的代表作之一就是《玄秘塔碑》。這面碑背後的故事非常有趣，因為它與唐代最重要的會昌滅佛（1）運動僅僅相差一年。

文：張錦發︱圖片由作者提供



《玄秘塔碑》

《玄秘塔碑》全稱《唐故左街僧錄內供奉三教談論引駕大德安國寺上座賜紫大達法師玄秘塔碑銘並序》，立於唐武宗會昌元年，由時任宰相裴休撰文，集賢殿學士柳公權書並篆額。

裴休大家可能不大認識，但如果對佛教史有認識的朋友應該知道，裴休就是唐末高僧法海和尚的父親。而書丹的柳公權當年已是六十四歲，柳公權的書風亦是由《玄秘塔碑》開始走向成熟，該碑比柳公權四十七歲時的《金剛經》面貌更成熟，尤其筆畫縱橫，法度森嚴，鐵骨錚錚，可以與此前的顏真卿豐腴的書風一較高下。

《金剛經》

後來王世貞云：「柳法遒媚勁健，與顏司徒媲美」。便是對柳公權最大的肯定。

《玄秘塔碑》本來是為大達法師佛骨舍利塔寫的序，序中由大達和尚母親講起，說其夢中遇到梵僧，口吞舍利，所生兒子他日必成高僧大德。

然後大達法師出生後又「高顙深目，大頤方口，長六尺五寸，其音如鍾」，身上又有種種神跡等等，從頭到尾把大達和尚的人生回顧了一次。

古人回顧一個人的人生，本來就不必當信史來敘述，總要加點神秘色彩，比如小學大家讀的「岳飛字鵬舉，相州湯陰人也。生時，有大禽若鵠，飛鳴室上，因以為名。」就有這種神秘主義的色彩。

《神策軍碑》

然而這面《玄秘塔碑》非常有趣，它在會昌元年十二月廿八日建成，隔了不足半年，唐代最嚴重的的毀佛運動「會昌法難」開始，天下僧人被迫還俗者無數、許多寺院、莊園被拆除。而這場滅佛運動中，當然不許建造舍利塔，更遑論請柳公權書丹了，就算寫，估計也就只能批鬥大達法師一番。所以說命運有時很有趣，如果柳公權拖延症嚴重點，拖他三五個月才寫好《玄秘塔碑》，估計也不能刻上去，我們今天要看到柳公權的成熟作品就要看會昌三年書寫的《神策軍碑》了。

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順帶一說，武宗皇帝在位六年，有五年時間在滅佛，有點像今日的「宗教迫害」，而他最後也只落得個暴斃收場，享年三十一歲。

（1）會昌滅佛：會昌二年中，武宗皇帝開始了大規模的滅佛運動，包括令天下僧尼中犯罪和不能持戒者盡皆還俗，行咒術、妖術等者同禁，私人財產全部「充入兩稅、徭役」，僅長安一地就有3,459人還俗，而佛寺僅留慈恩、薦福、西明、莊嚴四寺。會昌五年三月，敕令不許天下寺院建置莊園，又令勘檢所有寺院及其所屬僧尼、財產之數。四月，下敕滅佛，規定西京長安只能保留四座寺廟，每寺留僧十人，東京洛陽留二寺，其餘節度使的首府共三十四州留一寺，刺史所在州的首府不得留寺。其他寺廟全部摧毀，僧尼皆令還俗，所有廢寺銅鑄的佛像、鐘磬全部銷熔以鑄銅錢，鐵鑄的器具交州府銷熔，鑄為農具。

（本文標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介︱張錦發，樹仁中文系、復旦古籍所碩士，經營獨立文房，目前在進行青銅鏡研究。



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