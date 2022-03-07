Andy Warhol 「真人旁白」？ Netflix 紀錄片揭藝術大師非凡一生

Netflix將於3月9日推出六集紀錄片《Andy Warhol：時代日記》，內容取才自Warhol離世兩年後，由他友人Pat Hackett整理並出版其日記，紀錄片並以人工智能（AI）還原Warhol的聲音，恍如他親自「旁白」節目內容。



《金寶湯罐頭》、《瑪麗蓮夢露》、《綠色可口可樂》，這些都是當代普普藝術領軍人物Andy Warhol的經典作，他曾預言「在未來，每人亦能成名十五分鐘」，創作涵蓋繪畫、雕塑、攝影、表演藝術及雕塑等不同領域，將藝術平民化推向高峰，奠定其潮流藝術教父的地位。

1968年Andy Warhol遭人槍擊，自此他養成寫日記習慣來記錄生活與心情點滴。1976至1987年期間，與他曾一同合著著作的摯友Pat Hackett，每天與Warhol通電話抄錄他口授日記內容直到這位一代大師離世前五天為止，通話內容最後整理成八百多頁的《Andy Warhol日記》並於1989年發布。

安迪・華荷（Andy Warhol）（資料圖片）

日記內容包括大量無窮無盡生活瑣事，當中包括Warhol成長回憶、與人交往點滴、吃喝玩樂、創作開支等無所不包，既呈現一代大師成長經歷、亦側寫戰後由他有份引領的藝術界大變革時代。

雖然Warhol經常暴露在鎂光燈下，但他從不對外透露自己的個人生活，紀錄片《Andy Warhol：時代日記》這次以日記內容和其他藝壇舉足輕重人物訪談，揭開Warhol在公眾形象背後隱藏的秘密。日記為我們提供了獨特視窗，帶領我們深入了解這位藝術家非凡的一生。紀錄片開篇講述了他的童年，追溯了他成長以來多姿多彩旅程，他以既受人推崇又遭批評的藝術家、導演、出版商、電視製片人、名人等身份，在不同媒介和不同時代之間自由穿梭。當中最引人入勝的地方，是部份內容將探討 Andy Warhol 的性取向、他與天才藝術家 Jean-Michel Basquiat 的關係與及他與天主教的關係；當然，有關於 Andy Warhol 的標誌性藝術也將成為重點，包括當時備受爭議的 Brillo Box（2012年Brillo Box以70萬美元於蘇富比拍賣售出，是Warhol於20世紀60年代上半期波普藝術運動的代表作）。

Andy Warhol , Brillo Box(warhol.org)

該劇使用尖端人工智能技術合成他的聲音，通過他自己的語言，帶觀眾認識這位元極其複雜的人，並介紹了他身邊的工作、創作和演出夥伴，這些人陪伴他從顛覆期到主流時期，其中包括2018年Warhol展覽的策展人Donna De Salvo、導演John Waters和著名演員Rob Lowe。

《Andy Warhol：時代日記》由Ryan Murphy、Dan Braun、Josh Braun、Stacey Reiss 和 Stanley Buchthal 監製，Rossi 執導，於3月9日在Netflix上架。

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