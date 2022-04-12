烏克蘭危機︱芬蘭以歐盟制裁為由扣押3.6億歸還俄羅斯藝術品

自藝術品成為俄國遭制裁的範圍後，早前有韓國藝術館拒絕在俄烏戰爭仍持續期間歸還由俄羅斯借出參展的藝術品後，最新又有芬蘭政府因應對俄制裁，讓國海關扣押了三批運往俄羅斯的藝術品，查獲的藝術品價值總計 4600 萬美元（約3.6億港元）。



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芬蘭為歐盟成員國，為了遵守歐盟早前公布對俄制裁措施，芬蘭海關在上周末在貨品過境時，扣押了三批俄羅斯藝術品，當中包括繪畫、雕塑和古董。 根據海關說法，這些藝術品是從意大利和日本的博物館借出的，正返回俄羅斯。

芬蘭海關在一份聲明中表示，「藝術品目前在倉庫中存放時會綜合考慮其價值、特性和安全性」。該機構目前正在與芬蘭外交部合作進行刑事調查，據報指有十人涉嫌通過運輸藝術品違反制裁。

據路透社報道，大部份藝術品是從俄羅斯國家特列季亞科夫畫廊和國家東方藝術博物館借給兩個意大利畫廊，米蘭的斯卡拉廣場和烏迪內的現代和當代藝術博物館。其他作品從日本返回莫斯科的普希金國立美術館，並在東京千葉市博物館展出。

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俄國急召回海外借出藝術品

俄羅斯參議員Sergey Tsekov 週三向俄羅斯國營媒體表示，芬蘭沒收這些藝術品是「盜竊」。據美國有線電視新聞網報道，Tsekov說：「似乎整個歐洲，不僅是歐盟和北約都瘋了 ! 現在屬於俄羅斯的藝術品不允許返回他們的祖國，進入俄羅斯博物館。」

自俄羅斯於 2 月下旬向烏克蘭發動戰爭以來，俄羅斯一直受到美國和歐盟廣泛制裁。芬蘭外交部表示，歐盟制裁名單包括藝術品，這些藝術品被視為「奢侈品」。

烏克蘭戰爭破壞了俄羅斯與國際藝術界的關係，使海外借出藝術品的程序更複雜。例如俄羅斯早前要求意大利在3月底之前歸還向俄羅斯借出的藝術品，意大利的米蘭王宮（Palazzo Reale di Milano）和意大利畫廊（Gallerie d’Italia）都同意歸還四家俄羅斯博物館借出的 23 件藝術品；而韓國首爾一家博物館，上月則出聲明拒絕在俄烏戰爭持續這段時間，歸還從俄羅斯葉卡捷琳堡美術館借來的一組 63 件俄羅斯前衛藝術家的作品。

新聞來源：衛報、藝術報