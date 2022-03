烏克蘭局勢︱韓國藝術館於俄烏戰爭期間　拒歸還俄國印象派藝術品

俄烏戰爭爆發,各國對俄羅斯作多方面制裁,但在俄國境外涉及俄羅斯藝術品的展覽,除非是藝術家本人退出,否則大多如期進行。然而隨著不少展覽展期步入尾聲,作品歸還問題開始浮現,國際最新的抵制方式包括「有借無還」,韓國首爾一家博物館拒絕在俄烏戰爭持續這段時間,歸還從俄羅斯葉卡捷琳堡美術館借來的一組 63 件俄羅斯前衛藝術家的作品。這是俄羅斯對烏克蘭的戰爭之後,國際文化機構與俄羅斯同行之間出現最緊張關係。



韓國世宗文化館。(Wikimedia Commons)

據最先報道這一消息《韓國時報》報道,借出作品的巡迴展覽「Kandinsky, Malevich & Russian Avant-Garde」於 12 月底在歐洲巡展後,目前正在韓國的世宗文化會館作最後一站展出,它將如期開放至 4 月 17 日。

俄促意大利提早交還借出藏品

自2月下旬俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來,各國向俄羅斯藝術界施以制裁,俄羅斯又提出反制措施,當中藝術藏品的歸還成為雙方爭論場域。在米蘭,俄羅斯要求意大利在3月底之前歸還向俄羅斯借出的藝術品,意大利的米蘭王宮(Palazzo Reale di Milano)和意大利畫廊(Gallerie d’Italia)都收到了來自聖彼得堡冬宮博物館(Hermitage Museum)的返還要求。

威尼斯畫家Tiziano Vecellio(1488–1576)的《戴羽毛帽年輕女子肖像》(Portrait of a young woman with feather hat)(Wikimedia Commons)

俄國冬宮博物館致信給米蘭王宮要求歸還兩幅畫作,其中包括威尼斯畫家Tiziano Vecellio(1488–1576)的《戴羽毛帽年輕女子肖像》(Portrait of a young woman with feather hat)和Giulio Carlini(1826–1887)的《威尼斯托爾斯泰家族 》(The Tolstoy family in Venice)。意大利畫廊表示,目前正舉行的「大巡展:從威尼斯到龐貝的意大利之夢」(Grand Tour. Dream of Italy from Venice to Pompeii),四間俄羅斯博物館要求歸還其中近200件作品中的23件。

米蘭王宮的總監Domenico Piraina本月向《路透社》表示,當看到要求歸還借出作品的來信時感到很痛苦,因為應該保護文化免受戰爭的影響,但現在是艱難的時期。

交通困難影響兩國物流

在巴黎,路易威登基金會拒絕輿論要求關閉正在當地展出的19 世紀晚期俄羅斯收藏家 Mikhail和Ivan Abramovich Morozov的現代藝術展覽,理由是戰爭阻礙了國與國之間的物流交通,無法提早歸還給俄羅斯。該批藏品在俄羅斯受到珍視,並經俄羅斯總統普京批准才送往法國,然而上星期俄羅斯駐巴黎大使Alexei Meshkov暗示交通可能存在困難,但相信可找到解決方案讓國寶送回俄羅斯。

Wassily Kandinsky, Improvisation No. 217. Grey Oval, 1927.( KATERINBURG MUSEUM OF FINE ARTS)

首爾展覽展出了一系列俄羅斯藝術家,從印象派畫家Wassily Kandinsky和Kazimir Malevich t到Natalia Goncharova 和Alexander Rodchenko,他們作品涵蓋攝影和設計。

該展覽是第一次將許多重要的俄羅斯藝術歷史人物帶到韓國公眾視野,並得到了俄羅斯官員,包括克里姆林宮駐韓國大使Andrey Kulik的支持。該名大使於 12 月於首爾舉行的開幕式上曾盛讚該展覽,表示文化交流長期以來在兩國之間建立了聯繫。

2月底,在首爾政府宣布將加入國際制裁行動以懲罰俄羅斯入侵烏克蘭後,Andrey Kulik在一份聲明中警告說,過去30年與韓國建立的關係可能​​會「改變方向」。作為行動一部份,首爾外交部表示將禁止向俄羅斯出口關鍵材料,並凍結俄羅斯七家最大銀行在韓國業務。

新聞來源﹕Artnews