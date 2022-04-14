抗議祖國文物遭掠奪　墨西哥藝術家拍片親吻30件文物盼引關注

全球文物販賣市場每年涉及龐大利益，使得不少文物被盜流入市場，加上殖民年代殖民者掠奪別國文物販賣，當中大量無法返回原屬國，這使得那些後殖民地多年來千方百計追討國寶損失。南美墨西哥曾為西班牙殖民地，亦是瑪雅文明的發源地之一，近日藝術家Pepx Romero 便在當地一所博物館瘋狂與多件文物接吻並拍片放上網，希望引起大眾對墨西哥古文物的掠奪情況加以關注。



Romero是舞台劇導演和樂團創辦人，本月初他在Twitter和Instagram分享短片，展示他舌吻和舔了30多件墨西哥國家人類學博物館文物。他表示墨西哥古文物多年來遭掠奪販賣，這些販賣別國文化遺產的行為是挑釁，但歐洲的拍賣行從沒就此給予足夠重視。他在其中一條短片的畫外音旁白，抗議最近於法國舉行一場涉及墨西哥文物的拍賣：「今年有拍賣，而且無法停止。法國法律允許這種恥辱......他們在我們面前賣弄我們的文化遺產。」

墨西哥國家人類學博物館收藏了可追溯到約公元前 1,800 年的瑪雅文明文物，瑪雅文明不僅跨越墨西哥，還跨越伯利茲和危地馬拉，是地球最先進的古文明之一。

引起話題 vs 損害文物

這次行為藝術惹來兩極評價，並引來其他人仿效。博物館負責人表示Romero在館內的行為藝術違反了博物館守則，並會聯繫對方跟進。負責人為博物館的安全施措辯護，表示以如此方式接近博物館文物並不正確，但在世界上任何一所博物館都是有可能發生，並指出Romero的行為並沒有讓任何文物受損。

為了製止各種形式的非法盜掘和搶掠，墨西哥政府去年 10 月發起了名為「 Mi Patrimonio No Se Vende」（我的遺產不出售）的運動，旨在回收據信在可疑情況下出口的物品。就在上個月，墨西哥執法部門沒收了14 件即將寄出海外的Teotihuacan（當地是一個曾經存在於墨西哥境內的古代美洲原住民文明）手工藝品。

儘管聯繫了包括佳士得在內多家拍賣行，但迄今為止墨西哥政府和國家人類歷史研究所（INAH）只成功令少數拍賣品被撤回並歸還本國，這促使Romero開始了他這個極具話題的行為藝術。他表示無法接受祖國文物被有錢人當作裝飾品，他認為自己的行為藝術在合法範圍內，而親吻和舔文物行為是寓意「前殖民時代墨西哥文物正是法國拍賣行的慾望」，而知悉自己的行為沒有損害到文物而感到欣慰。

Romero的行為當然引來很多抨擊，指口水分泌有機會損害文物，但又話說回來，他的行為達到目的，讓多國傳媒爭相報道，令大家知道墨西哥文物外流的情況！

【延伸閱讀：美國藝術家Pablo Rochat 惡搞電子產品IG變身遊樂場】