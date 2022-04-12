美國藝術家Pablo Rochat 惡搞電子產品IG變身遊樂場

美國藝術家Pablo Rochat在2011年畢業於羅德島藝術學院，曾於微軟、Metador Records及Vogue任職設計師，後來投身廣告行業，現於Humin擔任品牌總監，並經營自己的工作室，以妙趣橫生的視覺藝術作品在社交媒體上大受歡迎，在Instagram的關注人數超過一百萬。

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Rochat的作品以幽默惡搞作為創作基調，或在生活物品上加工重新塑形，或把看似無關的物品配搭拼貼，探討現代人被科技產品圍繞的生活。整個IG頁面猶如他的個人遊樂場，在各種生活物品上大膽實驗，產生令人出乎意料的化學反應。以充電線編織籃球網，在路邊張貼長達幾米的免費WiFi密碼，又或是把貝果放到黑膠旋轉唱盤上，利用指針塗抹麵包，在他的作品中，物品總是以意想不到的型態出現。

他指自己的作品是一種「溝通設計」，希望以想法、信息和體驗為人們帶來深刻的印象，創作讓人樂於與朋友分享的作品。Rochat形容自己的IG風格是「少工夫，多樂趣」(lo-fi and high-fun)，不旨在推出高成本的複雜大項目，但旨在簡單好玩，引人會心一笑。

最愛趣怪iPhone廣告惡搞

在與Huffington Post的訪問中，他指自己最喜歡的項目是與朋友Fabio Banedetto一同創作的Also Shot on IPhone 6。當時蘋果剛剛推出“Shot on iPhone 6”的廣告，展示以iPhone 6拍攝的優質照片，廣告遍佈三藩市。有見及此，他們決定反其道而行之，在城市的各個角落貼上更常見的iPhone照片- 普通人的非專業照片。

他們在網絡上擷取普通人的真實自拍，並為這些自拍套上蘋果廣告的官方海報設計，把打印出來的海報貼在iPhone廣告附近，以假亂真，與真實的廣告相映成趣。他指這個計畫幾乎成本全免（連海報印刷費都是以啤酒支付的），整個計畫也在短短兩天內完成。他們所做的就只是在三藩市各地貼上海報，並把圖片發佈至Tumblr，靜待計畫在社交平台發酵。

除了社交媒體上的視覺藝術作品，Rochat也熱衷於創造公共藝術作品，把作品放置在公眾場所，由群眾的參與完成作品。在海軍演習時，他就夥拍Banedetto在海邊操縱一個巨型假冒遙控器，仿似他本人實際就在遙控飛機方向，不明所以的旁觀群眾儼然也成為他行為藝術的一部分，形成一道奇妙的海岸風景。

先前在2019年，Rochat則以最簡單卻也最有效的惡作劇走紅網路，他把實體大小的airpod貼紙散落在三藩市的行人道、地鐵站和樓梯，利用人們喜歡在路邊撿錢的心態，吸引途人注意，隨即為他帶來大量關注者。

Rochat的作品不斷為我們打開與物件相處的可能性，當我們欣賞他的作品時，或許也可以籍此觀察自身的生活，想像不一樣的日常。

假若你對Pablo Rochat的作品感到興趣，不妨到他的IG、Twitter、網站了解更多。