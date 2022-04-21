Luv. Rocco｜舞台製作人患柏金遜症 從愛貓找回遇上優秀演員心情

「我見過一隻貓，牠死了一百萬次，又重生了一百萬次，牠的樣子卻不會讓人覺得是憑空想像出來的，貓和我們人類一起生活在這個世界上。也許在來世，貓會在天使和魔鬼身邊，有著同樣的外表。」── 日本著名詩人谷川俊太郎



當貓咪 ROCCO 進入星野正樹的生活時，他的身體已經因為帕金森氏症，逐漸不聽使喚。這位長年活躍於舞台第一線的製作人被迫在家休養，又很快地受 ROCCO 的神秘魅力所吸引；他在這隻貓的身上找到某種「遇上一個優秀演員時的獨特感覺」，點燃了他的職業熱情。

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沒有攝影棚、沒有助手、沒有照明設備、沒有三腳架，星野拿出他收起的一台老式單鏡相機，在可以移動身體的有限時間裡，開始拍攝他的新「演員」，如他自述：「精心地計算角度和燈光，追趕自由奔放的 ROCCO，變得像一場session（編按:應指舞台劇中的「裝台」階段） 一樣。」

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《ラヴ・ロッコ（Luv. Rocco）》是星野與貓之間深刻的化學變化，在三年間的激烈攻防裡，現實與戲劇性交會而生的愛貓攝影集。

星野正樹，1951 年出生於東京。從 1973 年到 1976 年，他在東寶株式會社的舞台部擔任助理導演和導演，離開公司後改名望月顕，從事戲劇製作工作，主要作品包括《雙頭鷲》、《海神別墅》、《甜蜜的慈善》等。1990 年，他被診斷出患有帕金森氏症。

（圖文經moom bookshop授權轉載，標題由編輯撰寫．本文不代表藝文格物立場）

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