「新一代奈良美智」　日本年輕普普藝術家作品登陸香港拍賣

日本「卡哇伊」普普藝術代表，較為人熟悉的有奈良美智和村上隆，然而六角彩子、高野綾、下田光、天野健等年輕藝術家近年亦備受市場注目，他們的作品繼承了日本普普藝術可愛童趣的特點，被視為接力日本「卡哇依文化」的領軍人物，而這批生力軍的作品，將於本月26日登陸香港拍賣場。



起源於日本的「卡哇伊文化」又稱「可愛文化」，主要特點大大眼睛的卡通人物，伴隨著嬰兒的面部特徵，從而喚起人類的愛和想親親抱抱的衝動。「卡哇依」文化本為一種奇異次文化，卻漸漸融入主流美學，更影響了席捲日本的普普藝術（Pop Art）浪潮，孕育出可愛繽紛、天真夢幻、粉彩色形象的「卡哇伊」普普藝術（Kawaii Pop）。

六角彩子（1982年生）《彩虹與女孩》 估價：1,500,000-2,000,000港元

外界視六角彩子為「新一代奈良美智」，她無師自通，自20歲開始作畫，直接以雙手塗抹鮮豔的塑膠彩創作，展現出充滿動感的想像力，猶如孩童繪畫般無拘無束。《彩虹與女孩》正是六角之創作佳例，具備其各個主要藝術元素，如臉上流露率真表情的小女孩、溫和而亮麗的色彩背景、散落的花朵片片、蝴蝶及彩虹等，畫面色彩和細節豐富，充滿歡樂與夢幻氣氛，個人風格表露無遺。

六角彩子《想吃掉它！》，估價為700,000-1,000,000港元。

高野綾曾隸屬村上隆成立於2001的Kaikai Kiki藝術製作室。其獨一無二的宇宙觀，在《密室—常春藤屏風》中可見一斑。作品引領觀者走進傳統日本和室，卻見五名身穿奇裝異服的大眼人物並排站列。他們泛紅的膝蓋、手肘及肩膀，象徵著青春期的發育成長，而「超扁平」的繪畫風格則道出高野深受日本漫畫及動漫之影響。

高野綾《密室—常春藤屏風》 估價：900,000-1,200,000港元

下田光的《生活在透明黑暗中的孩子#3》展現出卡哇伊風格迥異的一面：擁抱可愛就是要拒絕長大，並將傳統和成長拒之門外。在其字典裡，可愛和恐怖兩者並存。下田的招牌風格往往特寫非現實世界的人物，此作可見人物置中，霓虹色眼睛如夢如幻，是日本當代藝術家筆下的常見特色，彷彿誘導觀者走進其創造的獨特宇宙。

下田光《生活在透明黑暗中的孩子#3》 估價：40,000-60,000港元

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其他拍品包括：草間彌生《蒙特利爾之光》、奈良美智《全世界是你的》、奈良美智《挑戰！》、奈良美智《SOS》、林壽宇《全灰》、凱薩琳·伯恩哈特 （Katherine Bernhardt）《姬·摩絲（羅伯特·卡沃利）》、朱銘《太極系列：單鞭下勢》

（圖片來源：香港邦瀚斯）

【活動詳情】

名稱：「現代及當代藝術」拍賣會

日期：2022年5月26日

地點：香港金鐘太古廣場一座20樓香港邦瀚斯拍賣中心

