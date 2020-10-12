青島千穗｜經濟學畢業的日本當代藝術家　電腦繪圖畫出如夢境世界

擅以電腦繪出巨幅畫作的青島千穗（Chiho Aoshima），已成為日本當代的代表性藝術家，她的作品已進駐波士頓、里昂與巴塞羅那的美術館，亦成為倫敦與紐約地鐵站的公共藝術。

青島千穗並非出身美術學系，而是畢業於東京法制大學經濟學系。在學期間，經濟學使她非常苦悶，日子白白流逝她感到自己快死了，所以想投入創作，自學使用 Adobe Illustrator 繪畫，就此愛上了這媒介。其後青島以村上隆策展的 Tokyo Girls Bravo 展出道，其後加入村上的怪怪奇奇公司（Kaikai Kiki Co.），在其斯巴達式風格之下，學習自我管理、精進技藝，並進行藝術創作。

青島千穗（Chiho Aoshima）Photo by Yuri Gomi ©Chiho Aoshima/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

數碼媒體的特性

青島自出道起即已擅長於用 Adobe Illustrator 軟件繪製向量圖（vector 亦稱矢量圖）繪畫，亦是她的主要創作媒介。這種技術與青島的作品的呈現與風格之間，有幾個關連的特性：

一、向量圖是由數學算式記錄幾何圖形，根據使用者的視點與修改即時計算出來。不同於以數碼的像素陣列記錄位置與顏色的點陣圖（bitmap），向量圖可以無限放大而不失真或「起格」。這容許青島的作品可以根據展覽與販賣需要放大，亦因此我們常見她有巨幅畫作。

"BUBBLEWRAP" at Contemporary art museum, kumamoto Kumamoto (Japan) © Chiho Aoshima/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. Courtesy Perrotin

二、Adobe Illustrator 的曲線等路徑（path）工具要求使用者完成閉口的線條，這反映在青島的作品中人物與物件幾乎都用封閉的輪廓線條，這點亦切合一般動畫或卡通的風格。

封閉路徑範例（Adobe）

三、繪圖軟件中的漸變色工具（gradient tool）使用上來遠比手繪方便，這種上色法多見於青島的畫作，不論是物件還是背景，都常填上無縫的漸變色。

四、除印刷成紙外，亦會投影方式呈現。向量的作品相較點解圖要容易拉扯或變形，容易可以跟動畫師（如紐西蘭動畫師布魯斯・法格森（Bruce Ferguson））合作製成動畫，甚至使用到動作捕捉（motion capture）技術使角色動起來，近來的代表作品是《高天原》（見下文）。

「青島千穗」風格的題材與元素

青島的畫作經常透露出另一世界（otherworldly）的氛圍，恍如夢境；青島的角色甜美可愛，卻又總帶著詭異（uncanny）甚至怪誕（grotesque）的感覺。「青島千穗風格」是怎樣塑造出來，並被人辨認的呢？

一、少女

青島作品中第一個標誌元素是「少女」，青島幾乎只畫女性，她們是自然物，或是神祇，或是鬼怪、惡魔——不論是哪種形象，她們總是有著大眼與修長的身軀，都是可愛又時而可怖的「少女」。青島雖然不似動漫作品那樣突出角色的個性與「萌屬性」，使她們成為容易辨識的個體，但她的畫仍然是人物為本的。

《The Sun Goddess Amaterasu and the Ninigi Legion》 （細節），2008 尺寸可變 ©2008 Chiho Aoshima/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. 圖片提供：貝浩登

不如日本藝術家與漫畫家普遍對「美少女」的執著與幻想，青島畫中的「少女」沒有穿上水手服，出現得最多的是長髮裸體少女，以及如她們秀髮一樣豐茂的植物，好些圖景都猶如在伊甸園的夏娃。青島所畫的少女亦會變形或解體，頭髮可以幻化成大地的植被，可以與土地連成一體；少女亦可以跟城市結合，在《光る都市》（City Glow）中變成一棟棟的六本木 Hills 大樓。

光る都市（City Glow）, 2005 ED:300 680 x 680 mm オフセット印刷4色 ©2005 Chiho Aoshima/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

二、自然與生死

青島畫中的主角是「少女」，而「自然」就是她們的背景與場域。青島風格另一不可缺少的元素，是自然與生死。她表示自己有一股強烈的欲望想要親近自然，死後想跟自然融為一體；對於青島來說，自然必然緊扣著死與生的母題。青島近年的重要展覽，以「Rebirth of the World」作題，當中的重要作品是結合《光る都市》元素的《高天原》。

高天原, 2015 Animated Mural and 3D Soundscape (Multiple Projectors and Speakers) 7min. 2881×19525 mm ©2015 Chiho Aoshima/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

青島認為人死後對於死亡的痛苦都會消失，就如在夢中。她隨時都會想自己明天就可能會死，但與其恐懼，她更多的是擁抱這種感覺，不想忘記死亡，並將之化為畫作。青島喜歡墓地，當她在生活中遇上壞事時，都會到墓地散步，看那些生長了雜草的墓碑，她就畫過滿是石碑與一大群喪屍少女手拖手形成人鏈的作品。她指自己非常享受繪畫黑暗、讓人不安的世界，而這些世界最終都可以是可愛的。

SUBLIME GRAVE DWELLER SHINKO, 2004 Custom Archival Wall Print 4 x 17 mètres Edition of 3 ©2004 Chiho Aoshima/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. Courtesy Perrotin

在青島的世界觀之中，自然的生死流轉，兩者二為一體；沒有純粹的死亡，凡死者皆會重生。因此，死亡不是對生命的否定，兩者之間沒有截然二分的界線。我們看到《幸福白骨》中，在頭蓋骨的眼洞之中生出櫻花樹，展現出生命力。前述的《高天原》，就繪於日本311大地震災難之後，表現出城市雖被自然的力量摧毁，但繼後會獲重生。

幸福白骨, 2008 ED:300 596 x 1300 mm 平版印刷4色＋特殊色銀 ©2003 Chiho Aoshima/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

三、日本性

青島的畫雖多以數碼化製作，但卻以一種奇特的方式詮釋日本傳統的「和魂」，與之共存。青島最直接的繼承可說是浮世繪了，她表示自己尤其喜愛葛飾北齋的畫。青島畫中的漸變色，的確讓人想到浮世繪的色彩，與橫尾忠則的好些海報。浮世繪的散點透視法與構圖方式，亦處處見於青島的畫中。

在題材方面，青島的「少女」都來自傳統：神道中的女神、月球上打年糕的兔少女、身穿和服的花魁以至各種日本的妖怪。她亦將媒介應用到傳統的形式上，例如在日本盛行一時的金屏風上印上自己的數碼繪圖作品。

數碼以外，手繪與陶瓷的不一樣質感

早年青島曾表示自己努力試過用手繪創作，但卻完全沒有辦法畫得跟用電腦一樣好【註】。其後青島似乎突破了自己早期的「限制」，不繼練習水彩畫，並創作出一系列名為「摩依摩依」（モイモイ／Moi Moi）的濃髮頭形小生物畫。青島的水彩畫中雖然人物造型大約跟數碼作品類近，但筆觸與用色都多了粗糙而溫暖的質感，呈現出完全不同於數碼作品份外甜美的感覺。

青島千穗近年亦轉向了立體藝術，開始製作手繪陶瓷，向來充滿飄浮感與「空靈感」的青島作品，以前所未有硬朗、堅實的姿態成型。青島在媒介的轉換之間帶出了不同的獨特性，期待她在摸索與駕馭到這些新素材之後，將會為我們帶來怎樣的突破。

青島千穗於貝浩登（香港）個展《淚會飄向外太空》現場，2020 攝影：Ringo Cheung ©Chiho Aoshima/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. 圖片提供：貝浩登

【註】：青島千穗曾擔任2005年香港 IdN（International Designers Network）主辦的 What’s Good Conference 講座講者，在場聽眾問她在數碼作品以外會否創作手繪作品，她如此回答。