「第十六屆香港藝術發展獎」 西西獲得「終身成就獎」殊榮

由香港藝術發展局主辦的「第十六屆香港藝術發展獎」今屆於網上舉辦頒獎禮，共頒發了25個獎項予本地資深的藝術工作者及後起之秀、團體、學校及機構，以表揚他們在藝術方面的成就，以及在推動香港藝術發展方面的貢獻。

今屆「終身成就獎」的得主是將著名作家張彥（西西）女士；華人實驗藝術先駒榮念曾先生、知名國際華文作家董橋先生及著名舞蹈家梅卓燕女士同時獲頒「傑出藝術貢獻獎」。

「第十六屆香港藝術發展獎」設有七個獎項類別，「終身成就獎」和「傑出藝術貢獻獎 」由大會委員及藝術顧問提名及推選產生。 另設五個公開接受提名獎項（​​藝術家年獎、藝術新秀獎 、學校藝術教育獎、藝術贊助獎和藝術推廣及教育獎），由評審小組負責評選，當中「藝術家年獎」及「藝術新秀獎」由所屬藝術界別的評審小組評選。

「終身成就獎」得主簡介

西西



張彥，筆名又名西西，為廣東中山人，1937年生於上海，1950年定居香港。據西西自述，其筆名是象型文字，靈感來自自己小時候喜歡的遊戲，是穿裙子的女孩子玩跳飛機遊戲的樣子。作品文體包括新詩、小說、散文等，作品風格突出，多以香港的城市生活作為題材，手法深受現代文學影響。她作品中經常以創新手法表達對小說形式的重視。她在2018年獲美國紐曼華語文學獎，是香港首個獲獎作家。

她表示為得獎感到高興，當被問及最喜歡的作品時，她表示是最近寫的《欽天監》，並說：「因為這種形式和題材之前都沒有人寫過，我就喜歡這樣的。因為寫來寫去都沒有特別之處，但文學重創新，有創新就好。」書名中的「欽天監」是古代官名，在康熙一朝掌管觀察天文、推算曆書、授時等工作，也泛稱政府掌管天文、研究曆法的部門。

【延伸閱讀：書寫我城｜作家西西在香港逾70年寫作生涯簡錄｜何福仁】

「傑出藝術貢獻獎 」得主簡介

梅卓燕



舞蹈家和編舞家梅卓燕在舞蹈界活躍多年，被譽為「香港與國際舞蹈的溝通橋樑」。她出生於廣州，在七十年代移居香港。她幾十年來於多個國際藝術節演出表演，至今仍然持續創作演出。她於90年代加入香港舞蹈團作為首席舞者，被指是香港的舞蹈大使者，曾為《畫皮》、《玉卿嫂》、《胭脂扣》舞劇主角。

香港舞蹈家梅卓燕。(圖片由西九文化區自由空間提供)

她形容獎項是有力的鼓勵和肯定，並指很多事情經歷過才知道難能可貴，感恩香港和舞蹈。

董橋



著名作家董橋為另一「傑出藝術貢獻獎 」得主，從事寫作四十多年，主要撰寫文化思想評論以及散文。其獨特風格被稱為「董橋體」，散文深獲中國大陸、台灣以及香港讀者喜愛。

他在得獎感言形容這個獎是他「到某一個站」的紀錄，希望他還可以寫更多作品，不希望自己在文學道路停下來。

榮念曾



而最後一位「傑出藝術貢獻獎 」則是華人實驗藝術先駒榮念曾，他被稱為「香港文化教父」，自1970年代開展跨媒體藝術創作，包括電影、漫畫、裝置、錄像、舞台及概念藝術。從1997開始協辦多個重要藝術網路活動，現任世界文化論壇亞太區聯盟主席。

（鍾偉德攝）

他指希望籍著這個機會，與香港年輕藝術家說：「香港藝術界現時面對的挑戰很大，藝術界朋友對整個制度和環境也有責任。」

頒獎典禮片段

