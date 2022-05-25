青衣邨籃球場翻新後　居港日本藝術家Taxa最新壁畫登PMQ

大家近日路經中環PMQ，會發現外牆添上新裝，一幅以大海為主題的壁畫耀眼吸睛的屹立行人道旁，這幅作品便是由早前參與青衣籃球場翻新創作，居港日籍藝術家Taxa的最新作品。



Taxa表示他自十多歲起已喜歡Hip Hop、滑雪和紋身文化，因此他的創作風格一直以來都聯繫上他這些興趣。至於這次創作PMQ壁畫，他表示是一項與一間威士忌品牌合作的項目，故而以海洋來比喻威士忌的風味深度，希望從中帶出「最好的禮物」和「無與倫比的風味深度」這兩個信息：

「當我給重要的人送禮物時，我會想著這個人，並帶著我的心意送禮物。一個人一旦想起那個特別的人，便會觸及到他內心最深處；而海洋也像人的心一樣深邃，像情緒一樣不斷變化著形狀，沒有波浪是一樣的，就像人的性格一樣。所以我想將人的心比喻為大海，表達當中的深度。」

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Taxa早前參與青衣籃球場翻新創作。(資料圖片)

近年不斷活躍於香港街頭創作的Taxa表示，在香港大街小巷遊走，會發現有很多街頭藝術。當中不僅有繪畫，他我還看到很多不同類型的創作，似乎香港人都很喜歡這些作品，而他也喜歡看香港的街頭作品，並時常留意有沒有新創作出現。

藝術家IG：https://www.instagram.com/ta_x_ka/

藝術家簡介︱Taxa 為現居香港的日本藝術家，他是2016年Secret Walls x Hong Kong第四季的決賽選手，亦是2017年Vans Custom Culture 比賽的香港冠軍，更是亞洲區決賽的選手之一。近年參與多個街頭藝術節，包括香港一年一度的HKWalls街頭藝術節、菲律賓馬尼拉的Meeting of Styles國際塗鴉節和在英國布里斯托爾舉辦的歐洲最大街頭藝術節 Upfest。今年五月他參與青衣籃球場翻新創作推出，作品成為香港城中熱話。



【作品展示地圖】

日本藝術家Taxa與Johnnie Walker Blue合作項目

地點：中環鴨巴甸街35號 PMQ 元創方