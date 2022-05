青衣邨籃球場大變身　日本藝術家親手翻新　為球場注入香港元素

青衣邨籃球場變身最潮街頭藝術!

軒尼詩「Hennessy In the Paint」全球項目,與基滙資本民坊及香港藝術團體HKwalls合作,邀請到居港的日本街頭藝術家TAXA,親手翻新位於青衣邨多層停車場的天台籃球場。



翻新前的青衣邨天台籃球場。(由公關提供)

這個青衣邨籃球場落成多年,塗層日漸殘舊、地面凹凸不平,而全新改建而成的籃球場由日本駐港街頭藝術家TAXA親手打造,以藍色、桃紅色以及湖水綠色作主調。他特別設計了一雙手臂延伸至球場邊界,象徵著球場上渴望觸及目標的熱情。

TAXA還為球場注入香港元素,邊界的箭號狀代表自然山景;而球場上下兩邊則是香港天際線,更以多個漸變色的圓形象徵城市璀璨奪目的燈光。籃球場會於5月上旬正式開放。

【翻身後的青衣邨籃球場】

基滙資本資產管理部董事總經理羅璟禧表示,希望透過翻新的計劃,提高社區設施使用體驗及凝聚街坊歸屬感之餘,更希望青衣商場及球場成為香港人的聚腳點。他說:「我們相信只要運用創意,即使是有限的空間或如一個平平無奇的球場,也能發揮無限可能。」

酩悅軒尼詩帝亞吉歐洋酒香港常務董事Ashley Powell指出:「『Hennessy In the Paint』是軒尼詩獨一無二的全球藝術計劃,目的是希望透過一連串的藝術演繹,將品牌其『Game Never Stops』的精神帶入本地社區,我們十分榮幸香港成為亞洲首個啟動『Hennessy In the Paint』的城市,希望能夠透過高質素的街頭藝術活化翻新社區,並改善社區設施及注入創新元素,全力推動籃球的熱血精神,為本地熱愛籃球的一眾帶來嶄新體驗和凝聚力!」