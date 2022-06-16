車諾比核災 | 核災後遺症攝影考察 奪世界新聞獎人物類首獎

距今超過 30 年以前，前蘇聯（今烏克蘭境內）的車諾比核電廠爆發世上最慘重的核災，有形和無形的後遺症至今仍徘徊不去。2015 年 2 月，日本攝影記者小原一真在當地展開為期 14 個月的攝影考察行動，拍下多位與核災有關聯的人士——他們的人生，全被猝然逸出的原子能和隨之而來的政治傾軋狠狠扭轉。這段紀錄化為形式特殊的《Exposure》，繼而拿下 2016 世界新聞獎的人物類首獎。

文：moom bookshop | 圖： 《Exposure》



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為了更傳神地刻劃人物經歷與事件的發生，小原一真挑戰傳統的視覺呈現方式，為這項計畫製作了三個物件；割開特地訂製的彌封膠帶後，小巧紙盒內露出一捆泛黃的布本，分別為兩本攝影書《Everlasting》、《Exposure》加一份報紙的複製品，彷彿在劫後餘生時刻拾得的現場物件般，寫實而觸動人心。

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小原一真於 1985 年生於日本，為倫敦傳媒學院的新聞攝影與紀實攝影碩士，主要以日本和英國為據點從事新聞攝影工作，社會中隱而未顯的各式受害者，始終是他的攝影動機和主題。2011 年發生 311 海嘯與核災後，小原一真旋即著手記錄災區，深入拍下福島第一核電廠的情況，成為第一位在廠內發聲報導的攝影記者，後來也將作品出版成《Reset Beyond Fukushima》一書。2014 年自費出版關注日本二戰倖存者的《Silent Histories》後，不只入圍巴黎攝影節—光圈攝影書獎，亦獲《時代》週刊、《Lens Culture》、《Telegraph》選為當年度的最佳攝影書。

小原一真為瑞士攝影機構 Keystone 的合作夥伴，作品散見於衛報、BBC、國際郵報、觀點、時代週報、世界報及 CNN、NHK 等各國媒體。

（圖文經moom bookshop授權轉載，標題由編輯撰寫．本文不代表藝文格物立場）

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