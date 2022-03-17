日本地震｜福島311慘狀引發攝影師赴災難現場記錄真相

發生於 2011 年的 311 東日本大震災，是日本歷史上最慘重的自然災害之一。地震後捲起的海嘯，更引發了福島第一核電廠核子事故，造成大量輻射外洩，約 16 萬人被迫離家避難。距今 311 已過了十年歲月，震災不僅為日本社會帶來各種問題，也在多數人們心中留下難以抹滅的傷痕。

文：moom bookshop ｜ 圖：《震災以後：日本の写真家がとらえた3.11》



本書集結 15 位日本攝影師，面對這毀滅性的巨大劫難，紀實或非紀實性地，分別以影像作為媒材的回應，並藉多位攝影評論家撰文，探討攝影與災難間的關係，以及事件如何被紀錄和記憶。當傷害已然成為無法逆轉的事實，回顧事件後的日本，十年後的此刻別具意義。

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15 位攝影師按章排序為：荒木經惟、三好耕三、北島敬三、川内倫子、畠山直哉、志賀理江子、潘逸舟、瀬戸正人、武田慎平、ホンマタカシ（Takashi Homma）、田附勝、新井卓、米田知子、川田喜久治、横田大輔。⠀

（圖文經moom bookshop授權轉載，標題由編輯撰寫．本文不代表藝文格物立場）

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