義大利華裔女藝術家突破東西方雕塑界限　輕紗透明感突現女性優雅

+ 3

羅麗蓉在1980年出生於中國湖南，目前在意大利生活，是一名國際知名的雕塑家。她以栩栩如生的薄紗女性雕塑而聞名。

羅麗蓉（後排左三）18歲時就讀於長沙藝術學院，20歲進入北京中央美術學院學習了5年。（圖片擷取自：luo_li_rong_art IG／Credit：羅麗蓉）

羅麗蓉18歲時就讀於長沙藝術學院，20歲進入北京中央美術學院學習了5年，期間她跟隨吕品昌學習陶藝，跟隨孫家缽學習雕塑，2005年她以優異的成績畢業。在此期間，她參加了多個公共雕塑項目，最引人注目的是為2008年北京奧運會而創作的雕塑，它自2003年起便設置在大連公園。

畢業後，羅前往法國發展，2006年和丈夫搬到了比利時，在那裡一直生活到2017年。2018年，她在意大利博洛尼亞開設了自己的藝術鑄造廠。

+ 5

羅麗蓉的雕塑作品具有濃厚文藝復興時期及巴洛克的雕塑風格，但整體而言也是當代中國文化的一部份，同時對西方美學作出了微妙和相關的理解。羅麗蓉在大師們的嚴格教導下成長，長沙藝術學院的藝術家肖小裘很早便洞悉她的黏土雕塑天賦，他鼓勵並幫助她準備中央美術學院的入學考試。

+ 6

其後，中央美術學院藝術家孫家缽對她的雕塑亦有很大的影響，他引導她更加關注作品的存在和它所展示出的含義。通過這些珍貴機會和不斷的個人研究，羅麗蓉逐漸找到了自己的創作方向，並為她未來的雕塑作品勾勒出雛型輪廓。她目前的風格是以細膩的技術和驚人的實現力為特點。

+ 9

儘管羅麗蓉主要以黏土、青銅、陶瓷等材質來創作，但大家從她的作品卻找不到任何剛強的感覺，映入眼簾的只有無盡輕柔幼嫩、動人嫵媚的感動。羅擅長以細膩的手法，把堅硬的物料製作成極具飄逸透明感的薄紗質感，依附在若隱若現的胴體之上，更加突顯出女性的優雅形象，感覺大風一吹便會將之吹送到千里之外。

然而，羅麗蓉鼓勵觀眾不要停留在對形式和表象的迷戀中，而是要進一步走進作品的精神當中。輕風在髮絲上流逝，紗幔隨著肢體動作活靈活現，藝術對象的一切彷彿全都凝聚於這一刻之中，然而這種感動卻是永恆不衰。

在一則IG帖文中，羅麗蓉指其中一個雕塑的靈感來自於她自己，啓發了她的臉容風格，但因為她不想完全複製自己的容貌，所以還是做出了一些差別。

假如你對羅麗蓉的作品感興趣，不妨前往她的IG了解更多。

【意大利隱世教堂內藏多具18世紀驚世大理石雕像，雕像逼真到爆！】