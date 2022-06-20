香港故宮開幕︱宋徽宗山水畫《雪江歸棹圖》疑搵代筆？︱阿難專欄

香港故宮館七月開館，第一期展品之一有宋徽宗《雪江歸棹圖》，這幅傳世宋徽宗唯一一幅山水畫，就是否徽宗真跡備受爭議，在北宋亡後此畫消失將近500年，到明末才重見天日，這幅名畫又捲入明朝張居正和嚴嵩兩代權相的逸事，其傳承可謂傳奇。



宋徽宗《雪江歸棹圖》部份，圖片加大了對比度方便閱讀。

古代山水畫以用色可分為「青綠山水」和「水墨山水」兩派，國寶《千里江山圖》（北宋王希孟作品）屬青綠山水，《雪江歸棹圖》則為水墨山水代表作。

《雪江歸棹圖》為宋徽宗趙佶（1082–1135）29歲時作品，縱30.3厘米，橫190.8厘米，絹本長卷，畫上有徽宗以瘦金體寫上「雪江歸棹圖」五字，更有他恍如「竹」圖的「天下一人」花押落款（見下圖解說）。據拖尾上蔡京題跋，宋徽宗原繪有春、夏、秋、冬四時變化的山水畫，現只有冬景一幅傳世。「棹」指舟船，宋代山水畫好以「歸帆」、「還舟」、「暮舟」為題，描繪片帆渡江之情景，有論者指徽宗偏以「歸棹」為名，因「歸棹」有可能指暗指天下「歸趙」（宋代皇室姓趙）之意。徽宗成畫之年，宋廷積極向遼擴充版圖，徽宗正值春風得意之時，畫題故被指有大片河山「歸趙」之隱喻。

北宋亡國後《雪江歸棹圖》一度失去消息，將近500年後才為明朝太保朱希孝所得，及後歸王世懋所有，此後這圖傳承開始頗為詳細，先後經明代程季白、清代梁清標收藏，乾隆年間收入內府，著錄於《石渠寶笈續編》。民國初年，軟禁於紫禁城的溥儀深知自己留宮日子不多，為未雨綢繆，他以「賞賜」名義把多件禁宮書畫珍寶給予弟弟溥傑和堂弟溥佳偷運出宮，後來溥儀逃到東北將這批珍寶放於長春小白樓，時至偽滿州國倒台，溥儀出逃，故宮珍寶開始流出市面，消息一出大批北京琉璃廠古董商紛紛到東北搶這批「東北貨」，《雪江歸棹圖》最後由商人郝葆初所得，並轉售收藏家張伯駒（現在多件國寶級書畫，都是經張伯駒購入才得以保存），1962年張伯駒把《雪江歸棹圖》捐贈予國家，經文物局撥歸北京故宮博物院。

民國四公子之一張伯駒先生，其《叢碧書畫錄》是研究近代珍寶國畫流傳重要參考書目。

《雪江歸棹圖》收錄有宋代蔡京，明代王世貞、王世懋兄弟、董其昌的題跋，乾隆亦在畫上兩度題詩，為這作品帶來不少信息。據王世懋題跋所載，朱希孝離世後，他的藏品大量流入首輔張居正手上，偏偏《雪江歸棹圖》為王世懋所得，張居正向王世懋洽購此圖遭拒，懷恨在心借故革職其兄王世貞。張居正死後，這位權相為明神宗問責抄家，張家大量珍品書畫因而被焚毁，王世懋題跋寫下這段故事（見下圖），並慶幸當年沒有割愛張居正才讓《雪江歸棹圖》得以保存；又王世懋父親王忬因聲援權相嚴嵩政敵，遭嚴嵩以他對蒙古戰事不利為由冤殺，王家遂與嚴嵩結怨。由於王氏父子先後與明朝兩代權臣結怨，後來民間以訛傳訛，將王世懋因《雪江歸棹圖》開罪張居正，變成王忬因《清明上河圖》開罪嚴嵩，這個訛傳故事成為清初劇作家李玉的靈感，寫成雜劇《一棒雪》，《一棒雪》後來又以戲曲演出情節見於曹雪芹《紅樓夢》中，成為曹雪芹暗示賈府沒落的彩蛋伏筆。

《一棒雪》故事大綱︱講述明朝嘉靖年間，京官莫懷古家有祖傳玉杯一捧雪，被裱糊匠湯勤得知向嚴世蕃密告。嚴世蕃以權勢向莫懷古索取此杯。莫懷古以贗品交予嚴世蕃卻被識破，莫家僕人莫成代主人赴死，湯勤被莫妾薛雪豔刺死。最後莫懷古兒子莫昊冒死上書，以昭雪父親不白之冤，一家得以團聚。



史載宋徽宗作畫產量極多，單是他授意編成收錄15000幅畫的《宣和睿覽冊》，內裡有不少畫作便是他的寫生畫稿，邏輯上這產量與一位日理萬機的皇帝能做到的數量不合（所以才亡國吧！），因此有人質疑傳世徽宗作品很多是代筆之作，當中包括《雪江歸棹圖》。

乾隆於卷首題上「積素超神」四個大字。

最先掀起爭論者，是徽宗寵臣蔡京的兒子蔡絛。欽宗繼位後，蔡京父子被貶，蔡絛在《鐵圍山叢談》中提及徽宗不少作品是「代御染寫」（找人代筆），因蔡絛父子與徽宗關係匪淺，其說故受到高度重視，明朝董其昌亦在其《雪江歸棹圖》題跋沿襲此說，質疑這圖為代筆之作；然而也有不少人為徽宗平反，例如與徽宗同代人，書法家米友仁（米芾兒子）曾在另一幅畫題跋上，提及宋徽宗精於山水畫，這題跋書於靖康之難後，那時宋高宗為皇帝，米友仁並無政治壓力為徽宗獻溢美之詞，數百年後乾隆皇帝力挺徽宗，先後兩次在畫上題詩考證，駁斥董其昌說法，更於卷首題上「積素超神」四個大字，對此畫可謂鍾愛有嘉。

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這個圍繞宋徽宗真跡的爭論一直持續至當代，但主流學界仍然認為《雪江歸棹圖》是徽宗真跡無疑。

教學活動建議：

1. 學生選一個形容自己的四字成語，設計一個Logo。

2. 硬筆臨摹宋徽宗瘦金體，練習「雪山歸棹圖」五個字。瘦金體以毛筆書寫頗具難度，但作為硬筆書法是一款不錯的學習字體。



作者簡介︱阿難，前教育工作者，參研佛學，迷於觀器，喜歡從古物中看趣味。



（專欄「阿難說器」每雙周刊出，圖由作者提供，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）