行走中的文化 ｜遊走元朗厦村鄧氏宗祠 細述人與宗族之間的關係

中西文化交匯的香港，以「東方之珠」的美名譽滿全球。自古以來，人們多數著眼於香港在現代商業社會中的國際地位和經濟收益，卻並不熱衷於傳統文化的發掘及傳承。獅子山下的這一片土地，到底有著如何的文化底蘊，才能培育出一代又一代的傑出人才呢﹖回歸25年之際，香港電台全新文化考察電視節目《行走中的文化》，帶領一班莘莘學子，遊走香港，藉由他們的視野，探索傳承的意義。

原題：遊走厦村，認識宗祠



鄧妙薇老師是厦村的義務導賞員

節目採用校際體驗賽的方式，讓高小及初中的學生深入認識及欣賞香港的多元文化，激發及培養他們對中華文化的興趣。這班二千年後出生的新世代，將親身接觸宗族、建築、地理、信俗、陶瓷、音樂、粵劇、山水畫、綾羅綢緞錦及飲食這十個具代表性的歷史文化項目，通過實地考察，細聽專家與學者之分析及研究，展開不同時空下的文化沉浸之旅。每個歷史文化項目將有四間小學或中學參加，學生們於考察完成後將參與跟項目相關的挑戰，寓學習於競技，深化知識，活學活用，通過比賽脫穎而出，成為對該文化項目了解最深的佼佼者。

首集《行走中的文化》，由「宗族」出發，帶領學生來到香港法定古蹟之一的元朗厦村鄧氏宗祠，由厦村鄧氏原居民鄧妙薇老師做導賞員，為學生細心道出傳統宗族文化的內涵。來自光明英來學校、天主教伍華小學、救世軍田家炳學校、東莞同鄉會方樹泉學校四間小學的同學們，成為首站的挑戰先鋒。

所謂宗族，即擁有共同祖先與同姓氏的親屬聚居的社會群體。同一宗族的人們，以延續及壯大宗族命脈為己任，透過祭祖、傳統節慶等共同活動，來維繫族內的情感。宗祠，便是家族的祠堂，供奉宗族的祖先，延續後代的香火。

古樸又宏偉的厦村鄧氏宗祠前，抬頭便是龍飛鳳舞的一副對聯。「南陽綿世澤，稅院振家聲」十個字，緩緩打開新界五大宗族之首――鄧氏宗族的歷史大門。厦村鄧氏宗祠，最初名為「友恭堂」，作為鄧氏後人，鄧妙薇老師介紹厦村鄧氏宗祠的由來、家族與宗祠的淵源以及宗族的傳統活動，細述人與宗族之間的關係。

在鄧老師的文化導賞下，學生們觀賞鄧氏宗祠的建築佈局，祠堂後花園的友恭小學原址，了解書室的作用、點燈的傳統及婚宴習俗。鄧氏宗祠這座歷史建築文物，埋藏了宗族幾代人的深耕與細作，也體現了宗族文化的獨特存在。縱觀祠內的三進兩院，吉祥精緻的傳統中式斗拱下，佈滿花卉圖案的特色檐板；遠眺祠外的醮碑長壁，逢十年拆行磚的風俗中，隱藏宗族興旺的寓意。靜立與回眸間，歷史的餘音，低低縈繞在「友恭堂」的牌匾下。

體驗之旅結束，便是遊戲比賽的開始。為了考查學生們對宗族文化的理解，該項目的挑戰分為三個回合，首輪是鄧氏宗族傳統結婚儀式程序的排序遊戲，次輪是親戚間稱呼的問答遊戲，最後是「紮花燈」的手作燈籠終極比拼環節。比賽內容由淺入深，趣味盎然，由動腦到動手，由學習到實踐，學生們將身體力行，各展所能，用行動來傳承文化。

一雙腳，一點因緣，行走之間，連結起文化傳承的足跡。文化，是「文以教化」的過程，是文學、道德、哲學、藝術等不同層面在生活中的體現，也包含著身份認同的底蘊。行走於文化中，由尋找香港的獨特文化啟程，連繫起中國的文化歷史，跟世界接軌，既培養情趣，亦陶冶性情。

三人行，必有我師；有朋共賞，不亦樂乎﹖下一站，「宗族」。你，準備好了嗎？

香港電台電視節目《行走中的文化》帶領觀眾深入了解十個具代表性之歷史文化項目，逢週日晚上8時於港台電視31播出。

詳情:https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/culturewalk



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